Tekniskt kunnig maskinoperatör

Ikett söker efter en maskinoperatör till en av våra kunder i Landskrona.
Som maskinoperatör arbetar du i företagets maskinpark där du kommer jobba med maskinellt arbete av bland annat rör efter enklare ritningar/mått. Variation av produkter förekommer. Det finns även utvecklingsmöjlighet inom företaget. Tjänsten passar dig som har ett starkt tekniskt intresse och tidigare erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin.
Start sker snarast eller efter överenskommelse. Arbetet är förlagt till dagtid. Flextid finns.Profil
Vi söker dig som har utbildning inom teknik med inriktning maskinarbete och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter alternativt viljan att lära. Dock ser vi gärna att du tidigare har jobbat inom en produktionsmiljö, helst inom metall. Du ska ha truck- och traverskort. Du bör ha ett tekniskt intresse och ett engagemang för ditt arbete. Om du har kunskaper i engelska är det en fördel, samt att du har god fysik då vissa moment kräver lite styrka.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
