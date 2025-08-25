Teknisk verksamhetskoordinator / systemintegratör
2025-08-25
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en systemintegratör som vill arbeta med teknisk verksamhetskoordinering. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som teknisk verksamhetskoordinator och systemintegratör hör du till en enhet inom avdelningen för teknik som har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, förvaltar och driftsätter nya tekniska system och sköter drift och underhåll av befintliga system.
FRA tillhandahåller TDV, Teknisk Detektering och Varningssystem, för att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp hos samhällsviktig verksamhet i Sverige. En del av ditt arbete är att tillhandahålla TDV åt de mest skyddsvärda verksamheterna blad myndigheter och bolag.
Du kommer att arbeta i en komplex och varierad IT-miljö, där du ingår i ett team som tillsammans har ett helhetsansvar för design, utveckling och drift av nätverk, operativ- och monitoreringssystem. I din roll har du många kontaktytor inom myndigheten såväl som med externa aktörer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Verksamhetskoordinering
Projektering
Du kommer även att arbeta med förvaltning, installation och drift av nätverk och närliggande system. Inrikes resor förekommer i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot systemvetenskap eller nätverk, alternativt förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhe
Minst fem års arbetslivserfarenhet inom IT-infrastruktur
Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
En förmåga att obehindrat kunna läsa teknisk dokumentation på engelska
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta som teknisk projektledare, teknisk koordinator eller motsvarande
Kunskaper inom IP, routing och switching
Kunskaper om Linux
Certifiering inom nätverk och operativsystem
Tidigare arbetslivserfarenhet från underrättelsetjänst
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är:
Självgående - Du tar stort egenansvar för din uppgift genom att strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare.
Bra på att samarbeta - Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad - Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du visar intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt genom att sätta upp och hålla dina tidsramar.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-09-21
Referensnummer 2025FRA557-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
