Teknisk Utesäljare Inom Horeca Till Jasteko I Bohuslän - Jasteko AB - Säljarjobb i Göteborg

Jasteko AB / Säljarjobb / Göteborg2021-07-05Familjeföretaget Jasteko AB är en specialgrossist i Västsverige som är proffs på ren disk, vi arbetar med den senaste tekniken inom disk, tvätt, städ och har ett brett sortiment av Non-food / förbrukningsmaterial / Storköksutrustning och Kaffe. Vårt uppdrag är att säkerställa en god kvalitet, hygien & ekonomi för våra kunder. Vår breda och djupa kunskap är unik i branchen. Vårt kontor och lager finns i Göteborg, vi har även egen logistik som utgår härifrån.2020 inledde Jasteko och WashTek ett samarbete och tillsammans blir vi rikstäckande.Jasteko AB är ett av få företag i Sverige som jobbar med så hög närvaro hos våra kunder och det är en linje vi aldrig kommer att tygla på. Vi har stora visioner, följ med på resan och bygg ett allt starkare varumärke i Västsverige. Jasteko växer och behöver förstärkning!Vem trivs hos oss?Vi söker dig som är självständig i ditt tillvägagångssätt, högt tekniskt kunnande, har erfarenhet från branschen. Du behöver vara en problemlösare som gillar högt tempo. Vi ser att du är en person som drivs av affärer, att utvecklas tillsammans med dina kunder samt älskar att ge en service i världsklass. Du kommer ha ett stort ansvar under egna vingar som kräver struktur.Våra kunder handlar av just oss pga. vår höga närvaro, kompetens och servicenivå, därför är det viktigt att du älskar att göra affärer på lång sikt.I tjänsten som säljare hos oss ingår Förmånsbil.2021-07-05Dokumenterad Erfarenhet inom teknisk försäljning mot HORECAErfarenhet från restaurangbranschenDu är serviceinriktad och har kundens bästa för dina ögonDu är prestigelös, öppen och rättfram i din kontakt med andra människorKörkortIntresserad av tjänsten hos oss?Vi letar efter energirik teknisk säljare som kommer utgå hemifrån samt vårt kontor i Göteborg, du kommer primärt bearbeta nya kunder & förvalta dessa löpande i form av merförsäljning och aktivt driva vårt framgångsrika koncept som problemlösare och hygienpartner för restaurang, hotell & industri i Västsverige.Om du känner att detta är något som skulle passa just dig, skicka din ansökan till oss så snart som möjligt, urval & intervjuer sker efter sommaren och löpande under hösten, tillsättning av tjänsten sker enligt överenskommelse, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Din arbetsdagDu utgår hemifrån och vårt kontor i Göteborg, du kommer strategiskt boka kundbesök, följa upp leads & utföra kundbesök i Bohuslän. Din primära uppgift är att bearbeta presumtiva kunder & förvalta dina befintliga kunder med löpande service och produktfrågor.Du kommer sälja ett professionellt sortiment av rengöringsprodukter ,förbrukningsmaterial och storköksutrustning där fokus ligger på ren disk & god hygien, ytterligare ett verktyg i din verktygsväska kommer vara vårt unika glasdisk koncept där vi är ensamma om att skapa ett 100% putsfritt resultat. Vi har även tillgång till Nordens bredaste Svanenmärkta sortiment av rengöringsprodukter för HORECA.Sista dag att ansöka är 2021-10-31Jasteko ABBACKA STRANDGATA 1542246 Hisings Backa5848194