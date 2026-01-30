Teknisk testare till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
En större organisation inom offentlig sektor söker en Teknisk Testare till ett leverans-/systemområde som ansvarar för informations- och stödtjänster. Området är verksamhetskritiskt och tekniskt komplext, med många interna och externa integrationer, och används för informationsförsörjning till både interna system samt externa organisationer.
Uppdraget är kopplat till samhällskritisk verksamhet.
Leveransområdet har ansvar för att vidareutveckla tjänster som hanterar generell verksamhetsinformation med flera konsumenter, samt att tillgängliggöra externa datakällor internt för att effektivisera och minska dubblerad funktionalitet.
Tjänstekomponenterna konsumeras av flera verksamhetssystem och kännetecknas av många integrationer och systemberoenden. Lösningarna saknar i stor utsträckning användargränssnitt, vilket ställer höga krav på teknisk förståelse för hur helheten fungerar, både ur frontend- och backend-perspektiv. Arbetet bedrivs enligt agila arbetssätt.
För att lyckas i uppdraget krävs mycket god samarbetsförmåga, driv och initiativtagande. Du förväntas självständigt ta reda på det som behövs för att utföra arbetet på bästa sätt. Du är noggrann, analytisk och strukturerad, har ett helhetsperspektiv och är lösningsorienterad med en positiv inställning.
Som Teknisk Testare ansvarar du primärt för att testa funktionalitet både med och utan användargränssnitt samt för att utveckla automatiserade tester. Testscenarier omfattar både positiva och negativa tester i enlighet med TDD och inkluderar såväl funktionella som icke-funktionella krav. Manuella tester ingår också i uppdraget.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Genomföra tekniskt krävande manuella tester och förbereda testdata
Designa och utveckla automatiserade integrationstester i JUnit
Underhålla och vidareutveckla testramverk i Java-miljö
Förbereda och anpassa tekniska testmiljöer för manuella och automatiserade tester
Delta i granskning och förfining av krav samt säkerställa testtäckning och kravspårbarhet
Kommunicera med interna och externa parter kring testdata och testmiljöer
Obligatoriska krav
Minst 3 års sammanlagd arbetserfarenhet under de senaste 6 åren av:
Testautomatisering på Unix/Linux-plattform (backend)
Tekniska tester i systemmiljöer med många integrationer
Kodnära testning av JavaEE-system/applikationer
Testramverk såsom JUnit eller liknande
Integrationslösningar och message brokers (t.ex. JMS, XML/XSD, JSON)
Utvecklingsverktyg såsom IntelliJ eller Eclipse
SQL-databaser
Modern utvecklings- och leveransprocess (CI/CD, Git, Maven)
Minst 2 års sammanlagd arbetserfarenhet under de senaste 5 åren av:
Spring Boot
Eftergymnasial utbildning inom Data/IT
Meriterande krav
Minst 2 års sammanlagd arbetserfarenhet av:
OpenShift
Jenkins
Testning av REST-API:er
Certifiering inom testområdet
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9715246