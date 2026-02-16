Teknisk testare till Quest Consulting
2026-02-16
Uppdragsbeskrivning
En statlig myndighet söker en Teknisk Testare till ett leveransområde inom informations- och stödtjänster. Leveransområdet är av verksamhetskritisk och teknisk karaktär med många interna och externa integrationer. Lösningarna används för att informationsförsörja både interna verksamhetssystem samt externa aktörers system. Aktuellt uppdrag är inom samhällskritisk verksamhet.
Leveransområdet ansvarar för att vidareutveckla tjänster som hanterar generell myndighetsinformation med flera konsumenter samt att tillgängliggöra externa datakällor internt för att effektivisera och minimera dubblerad funktionalitet. Tjänstekomponenterna konsumeras av flera verksamhetssystem och har många integrationer och systemberoenden. Lösningarna har i princip inga användargränssnitt, vilket innebär att det är viktigt att förstå den tekniska arkitekturen och hur systemen samverkar, både frontend och backend. Arbetet bedrivs enligt agilt arbetssätt.
För att lyckas i uppdraget behöver du ha god samarbetsförmåga, driv och initiativförmåga. Du ska självständigt kunna ta reda på det som krävs för att utföra ditt arbete. Du bör vara noggrann, analytisk, strukturerad samt ha helhetsperspektiv och vara lösningsorienterad.

Dina arbetsuppgifter
Som Teknisk Testare är din primära uppgift att:
Testa funktionalitet både med och utan användargränssnitt
Utveckla automatiserade tester
Ta fram testscenarier (negativa och positiva tester enligt TDD)
Säkerställa både funktionella och icke-funktionella krav
Genomföra manuella tester
Du förväntas även:
Genomföra tekniskt krävande manuella testaktiviteter och preparera testdata
Designa och utveckla automatiserade integrationstester i JUnit
Underhålla och vidareutveckla testramverk i Java-miljö
Förbereda och anpassa tekniska testmiljöer för manuella och automatiska tester
Delta i granskning och förfining av krav samt säkerställa testtäckning och kravspårbarhet
Kommunicera med interna och externa parter kring testdata och testmiljöer
Obligatoriska krav
Minst 3 års arbetserfarenhet av:
Teknisk testning och testautomatisering i Java-baserade backend-system (Unix-/Linuxplattform)
Kodnära testning och arbete med testramverk (t.ex. JUnit)
CI/CD- och containerbaserade miljöer
Testning i integrationsintensiva system med API:er, message brokers (JMS, XML/XSD, JSON) och databaser (SQL)
Minst 1 års arbetserfarenhet av:
Testning i system baserade på Spring Framework/Spring Boot
Meriterande krav
OpenShift
Testning av REST API:er
Jenkins
Certifiering inom test
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.

Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
