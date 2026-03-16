Teknisk testare, Stockholm
2026-03-16
Vi söker nu en teknisk testare med cirka 2-3 års erfarenhet för ett spännande konsultuppdrag hos kund i Stockholms län. Du kommer att arbeta i en modern utvecklingsmiljö med fokus på teknisk testning, systemintegrationer och API:er, i nära samarbete med både verksamhet och IT.
Det här uppdraget passar dig som har en bra teknisk grund, är trygg i testarbete och vill fortsätta utvecklas inom automatiserad testning och kvalitetssäkring i komplexa systemmiljöer.
Om uppdraget
I rollen som teknisk testare kommer du att arbeta med planering, genomförande och uppföljning av testaktiviteter kopplade till integrationer, API:er och systemflöden. Du blir en del av ett team där samarbete, struktur och kvalitet är centralt, och där du förväntas bidra både operativt och koordinerande inom test.
Du kommer bland annat att:
planera och genomföra tekniska tester
testa systemintegrationer och API:er
skriva och underhålla testfall
rapportera buggar och följa upp avvikelser
dokumentera testresultat och testutfall
bidra till testplanering och viss testkoordinering
arbeta nära utvecklare, verksamhet och andra intressenter
medverka i förbättring av testprocesser och arbetssätt
Vi söker dig som harSka-krav
cirka 2-3 års erfarenhet av testarbete
erfarenhet av teknisk testning
erfarenhet av systemintegrationer, inklusive API-testning
erfarenhet av automatiserade tester
erfarenhet av API-verktyg som Postman eller Insomnia
erfarenhet av att skriva testfall, rapportera buggar och dokumentera testresultat
erfarenhet av testplanering och viss testkoordinering
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
erfarenhet av Playwright
erfarenhet av UiPath
erfarenhet av AI-stöd i utvecklingsarbete, exempelvis GitHub Copilot
vana att arbeta i agila team och i nära samarbete med både verksamhet och ITPubliceringsdatum2026-03-16Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är:
samarbetsorienterad och kommunikativ
snabb på att sätta dig in i nya system och arbetssätt
strukturerad och leveransfokuserad
noggrann i dokumentation och uppföljning
självgående men samtidigt prestigelös i teamarbete
Du har ett kvalitetstänk i ditt arbete och gillar att ta ansvar för att testning blir genomförd på ett tydligt, systematiskt och affärsnära sätt.
Uppdragsfakta
Roll: Teknisk testare
Plats: Stockholms län
Arbetsmodell: Hybrid
Omfattning: Heltid
Start: Omgående / ASAP
Uppdragsperiod: Öppen
Språk: Svenska och engelska
Ersättning: Upp till 750 SEK/timme
Därför är det här uppdraget intressant
Det här är ett bra uppdrag för dig som vill kombinera teknisk testning med praktiskt kvalitetsarbete i en verksamhetsnära miljö. Du får möjlighet att arbeta med moderna verktyg, integrationer och automatisering samtidigt som du bygger vidare på din erfarenhet inom test och kvalitetssäkring.Så ansöker du
Låter det här som ett uppdrag för dig, eller någon i ditt nätverk? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande.
