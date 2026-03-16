Teknisk testare, Stockholm

Vi söker nu en teknisk testare med cirka 2-3 års erfarenhet för ett spännande konsultuppdrag hos kund i Stockholms län. Du kommer att arbeta i en modern utvecklingsmiljö med fokus på teknisk testning, systemintegrationer och API:er, i nära samarbete med både verksamhet och IT.
Det här uppdraget passar dig som har en bra teknisk grund, är trygg i testarbete och vill fortsätta utvecklas inom automatiserad testning och kvalitetssäkring i komplexa systemmiljöer.
Om uppdraget
I rollen som teknisk testare kommer du att arbeta med planering, genomförande och uppföljning av testaktiviteter kopplade till integrationer, API:er och systemflöden. Du blir en del av ett team där samarbete, struktur och kvalitet är centralt, och där du förväntas bidra både operativt och koordinerande inom test.
Du kommer bland annat att:

planera och genomföra tekniska tester

testa systemintegrationer och API:er

skriva och underhålla testfall

rapportera buggar och följa upp avvikelser

dokumentera testresultat och testutfall

bidra till testplanering och viss testkoordinering

arbeta nära utvecklare, verksamhet och andra intressenter

medverka i förbättring av testprocesser och arbetssätt

Vi söker dig som harSka-krav
cirka 2-3 års erfarenhet av testarbete

erfarenhet av teknisk testning

erfarenhet av systemintegrationer, inklusive API-testning

erfarenhet av automatiserade tester

erfarenhet av API-verktyg som Postman eller Insomnia

erfarenhet av att skriva testfall, rapportera buggar och dokumentera testresultat

erfarenhet av testplanering och viss testkoordinering

mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande
erfarenhet av Playwright

erfarenhet av UiPath

erfarenhet av AI-stöd i utvecklingsarbete, exempelvis GitHub Copilot

vana att arbeta i agila team och i nära samarbete med både verksamhet och IT

Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är:

samarbetsorienterad och kommunikativ

snabb på att sätta dig in i nya system och arbetssätt

strukturerad och leveransfokuserad

noggrann i dokumentation och uppföljning

självgående men samtidigt prestigelös i teamarbete

Du har ett kvalitetstänk i ditt arbete och gillar att ta ansvar för att testning blir genomförd på ett tydligt, systematiskt och affärsnära sätt.
Uppdragsfakta
Roll: Teknisk testare

Plats: Stockholms län

Arbetsmodell: Hybrid

Omfattning: Heltid

Start: Omgående / ASAP

Uppdragsperiod: Öppen

Språk: Svenska och engelska

Ersättning: Upp till 750 SEK/timme

Därför är det här uppdraget intressant
Det här är ett bra uppdrag för dig som vill kombinera teknisk testning med praktiskt kvalitetsarbete i en verksamhetsnära miljö. Du får möjlighet att arbeta med moderna verktyg, integrationer och automatisering samtidigt som du bygger vidare på din erfarenhet inom test och kvalitetssäkring.

Så ansöker du
Låter det här som ett uppdrag för dig, eller någon i ditt nätverk? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agil arbetskraft Sverige GF AB (org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Tullgårdsgatan 10 (visa karta)
116 68  STOCKHOLM

Agil Arbetskraft AB

