Teknisk Testare
Thalamus it consulting AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-04
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Vi söker en erfaren teknisk testare till ett konsultuppdrag hos en större organisation där du får arbeta i en modern Microsoftmiljö med fokus på kvalitet, automatisering och förbättring av testprocesser.Jobba hos oss
Thalamus är experter på att erbjuda företag heltäckande personal och IT-tjänster inom infrastruktur. Här ser vi individens potential och skapar möjligheter för att du ska nå dina ambitioner. Vår strävan är att skapa trivsel, utrymme att växa och få dig att nå framgång i din karriär.
Vi hoppas nå dig som vill hitta en karriär inom IT och letar efter en roll som passar dig, vare sig de är att vara en mångsidig generalist eller en områdesspecialist. Här gör du jobbet medan vi tillhandahåller certifieringar för att du ska nå dina IT-önskningar och skapar möjligheter baserat på din vilja och mål. Med våra samarbeten har vi skapat tydliga val hur du går framåt utifrån dina karriärsmål. Du kommer bli erbjuden certifieringar, utbildningsplaner och intressanta uppdrag. Dessutom får du tillgång till friskvårdsbidrag för att hålla dig hälsosam och i god form på vägen.
Om rollen
I rollen arbetar du som konsult ute hos kund och ingår i ett test- och utvecklingsteam där du ansvarar för att driva och utveckla testarbetet. Du arbetar både operativt och strategiskt med fokus på testautomatisering och kvalitetssäkring.
Arbeta som teknisk testare i kundens team
Bidra till utveckling av teststrategier och arbetssätt
Samarbeta med utvecklare, testare och andra intressenter
Stötta teamet inom testautomatisering och verktygPubliceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar både manuellt och automatiserat testarbete, samt ansvar för testverktyg och processer. Du fungerar även som mentor och stöd för andra inom testområdet.
Planera, genomföra och följa upp tester
Utveckla och underhålla testautomatisering
Utvärdera och införa nya testverktyg
Arbeta med verktygsförvaltning och stötta användare
Säkerställa kvalitet genom hela utvecklingsprocessen
Bidra till kunskapsspridning och mentorskapBakgrund
För att lyckas i rollen är du en erfaren teknisk testare med god förståelse för både test och utveckling. Du trivs i en miljö där kvalitet, struktur och samarbete är centralt.
Minst 4 års erfarenhet av test i Microsoftmiljö
Minst 2 års erfarenhet av testautomatisering
Minst 2 års erfarenhet av verktygsförvaltning inom test
Erfarenhet av mentorskap inom testområdet
Minst 1 års erfarenhet som systemutvecklare
Erfarenhet av agila arbetssätt
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska
Mertierande:
Det är meriterande om du har erfarenhet av mer avancerade testområden och moderna verktyg.
Erfarenhet av last- och prestandatestning
Erfarenhet av att bygga ramverk för testautomatisering
Erfarenhet av Azure DevOps Server
Erfarenhet av att hålla workshops eller seminarier
Erfarenhet av säkerhetstestning (t.ex. enligt OWASP)
Du som person
Du är en analytisk och noggrann person som brinner för kvalitet och test. Du trivs i konsultrollen och har en god förmåga att samarbeta med olika roller i organisationen.
Du är pedagogisk och delar gärna med dig av din kunskap, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för ditt arbete. Du har ett driv att förbättra testprocesser och bidra till ett mer effektivt utvecklingsarbete.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@thalamus.se
eller Tilda.Stenmark@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853688-2036635". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus it consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamustech.se
Gothenburg University (visa karta
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405 30 GOTHENBURG Arbetsplats
Thalamus IT Jobbnummer
9948442