Teknisk supportmedarbetare
Future People AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Future People AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Täby
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi på Future People söker en Supportmedarbetare till vår kund i centrala Stockholm
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Vi söker dig som: Vi på Future People söker nu en IT-supporttekniker till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder. Här blir du en viktig del av supportteamet och får arbeta i en miljö där service, problemlösning och tekniskt intresse står i fokus.
Om rollen
Din huvudsakliga uppgift är att ge användarsupport via telefon, e-post, portal och chatt. Arbetet omfattar att guida användare, felsöka och åtgärda incidenter. Tillsammans med ditt team arbetar du kontinuerligt med att förbättra processer och utveckla både arbetssätt och teamets kompetens.
Arbetstiden är schemalagd och omfattar både vardagar och helger.
Krav: Har en teknisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå
Har tidigare erfarenhet av användarsupport, kundservice eller IT-support.
Är kommunikativ, noggrann och lösningsorienterad.
Har stort teknikintresse och en vilja att utvecklas inom IT-support.
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: 100% Start: så snart som möjligt Sista dag att ansöka är 19/8
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future People AB
(org.nr 559389-7274), http://www.futurepeople.se Arbetsplats
Future People Kontakt
Liv liv.hedstrom@futurepeople.se 0735304020 Jobbnummer
9459302