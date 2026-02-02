Teknisk Support
2026-02-02
Vi på Future People söker en supportmedarbetare till vår kund i Solna
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Om rollen
Vill du arbeta med teknik i framkant och samtidigt göra verklig skillnad för kunder? Nu söker vi på Future People en svensktalande teknisk supportperson till ett konsultuppdrag inom laddinfrastruktur. Du kommer ha en nyckelroll i att säkerställa hög driftsäkerhet, snabb felsökning och professionell kommunikation gentemot kunder och interna intressenter.
I rollen ansvarar du för att ge teknisk support och felsökning till kunder med installerad och driftsatt laddinfrastruktur. Du arbetar med att analysera incidenter, identifiera rotorsaker och driva lösningar framåt - både självständigt och i samarbete med fälttekniker och leverantörer. Målet är alltid hög funktionalitet och kundnöjdhet.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Identifiera, felsöka och lösa tekniska problem kopplade till installerad och driftsatt laddinfrastruktur
Ge direkt support till kunder och användare samt koordinera insatser med fälttekniker och hårdvaruleverantörer
Säkerställa snabb, tydlig och professionell kommunikation med kunder och andra relevanta stakeholders
Dokumentera ärenden noggrant och säkerställa korrekt avslut av lösta incidenter
Agera back-up vid överlämning av kundärenden samt relevant information om laddstationer och avtal till ny ansvarig part
Vi söker dig som har
Ett starkt kundfokus och en vilja att skapa bästa möjliga serviceupplevelse
Mycket god kommunikativ förmåga - både internt och externt
Intresse för teknik, felsökning och problemlösning
Förmåga att hantera stressade eller irriterade kunder på ett lugnt och professionellt sätt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Relevant utbildning inom teknik/ingenjör (B.Sc./M.Sc.) eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av teknisk support i 2nd line
Erfarenhet från laddinfrastrukturbranschen
Goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
Kunskap i Microsoft Dynamics
Grundläggande programmeringskunskaper
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: [100% / Deltid / enligt överenskommelse] Start: [Ange datum eller "så snart som möjligt"] Sista dag att ansöka är [Datum - men notera att urval sker löpande]
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7154174-1819408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future People AB
(org.nr 559389-7274), https://www.futurepeople.se
Drottninggatan 32 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Future People Jobbnummer
9717959