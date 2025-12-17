Teknisk Support

MiniFinder Sweden AB / Supportteknikerjobb / Växjö
2025-12-17


Visa alla supportteknikerjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MiniFinder Sweden AB i Växjö

Välkommen till MiniFinder - företaget där teknik möter småländsk charm! Vi söker nu en entusiastisk och serviceinriktad person som brinner för att lösa tekniska utmaningar. Hos oss blir du en del av ett snabbväxande team som hela tiden strävar efter att bli bättre.
Vem är du?
Du är inte bara en tekniknörd utan har också en social fjäder i hatten. Att kommunicera är din grej, både på svenska och engelska. Du är en problemlösare med en ständig ström av idéer och har förmågan att prioritera och jobba i ett högt tempo. Med ditt strukturerade och analytiska arbetssätt tar du dig an varje utmaning med ett leende. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom kundtjänst eller liknande befattning.

Publiceringsdatum
2025-12-17

Arbetsuppgifter
Orderhantering
Returhantering
Kundsupport
Felsökningar

Vad vi erbjuder:
En chans att vara en del av ett företag i stark tillväxt och med höga ambitioner.
En arbetsplats med högt tempo där vi gemensamt jobbar mot framgång.
En betydande roll som teknisk support i vårt globala fokus.
Engagerade och kompetenta kollegor som kommer stötta dig i en dynamisk arbetsmiljö.
Möjligheter till personlig utveckling och karriärmöjligheter inom teknik.
Årlig kick-off med likasinnade och positiva kollegor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: job@minifinder.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MiniFinder Sweden AB (org.nr 556909-5697)
Reveljgränd 5 (visa karta)
352 36  VÄXJÖ

Kontakt
IT Manager
Erik Feuk
erik.feuk@minifinder.com
0765172133

Jobbnummer
9650904

Prenumerera på jobb från MiniFinder Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MiniFinder Sweden AB: