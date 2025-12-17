Teknisk Support
2025-12-17
Välkommen till MiniFinder - företaget där teknik möter småländsk charm! Vi söker nu en entusiastisk och serviceinriktad person som brinner för att lösa tekniska utmaningar. Hos oss blir du en del av ett snabbväxande team som hela tiden strävar efter att bli bättre.
Vem är du?
Du är inte bara en tekniknörd utan har också en social fjäder i hatten. Att kommunicera är din grej, både på svenska och engelska. Du är en problemlösare med en ständig ström av idéer och har förmågan att prioritera och jobba i ett högt tempo. Med ditt strukturerade och analytiska arbetssätt tar du dig an varje utmaning med ett leende. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom kundtjänst eller liknande befattning.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Orderhantering
Returhantering
Kundsupport
Felsökningar
Vad vi erbjuder:
En chans att vara en del av ett företag i stark tillväxt och med höga ambitioner.
En arbetsplats med högt tempo där vi gemensamt jobbar mot framgång.
En betydande roll som teknisk support i vårt globala fokus.
Engagerade och kompetenta kollegor som kommer stötta dig i en dynamisk arbetsmiljö.
Möjligheter till personlig utveckling och karriärmöjligheter inom teknik.
Årlig kick-off med likasinnade och positiva kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: job@minifinder.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MiniFinder Sweden AB
Reveljgränd 5 (visa karta
352 36 VÄXJÖ Kontakt
IT Manager
Erik Feuk erik.feuk@minifinder.com 0765172133 Jobbnummer
