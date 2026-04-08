Teknisk skribent
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi efter en teknisk skribent som har tåg erfarenhet!
Du kommer få vara med i ett viktigt projekt som står i startgroparna hos kund.
Ansvarsområden
Som teknisk skribent ansvarar du för att samla in, bearbeta och leverera teknisk information för våra produkter och system. Du kommer att vara involverad i dokumentationsprocessen och arbeta nära systemingenjörer, utbildare och andra specialister för att säkerställa att dokumentationen är korrekt, tydlig och användbar.
Ansvar
• Samla in teknisk information från olika källor, såsom systemingenjörer, koordinatorer och utbildare.
• Delta i kundmöten för att säkerställa att dokumentationskraven uppfylls.
• Delta i interna möten för feedback och rapportering.
• Skriva och uppdatera teknisk dokumentation i XML-format, inklusive:
o Tekniska beskrivningar
o Underhållsinstruktioner
o Felsökningsinstruktioner
o Förarmanualer
• Granska, översätta och korrekturläsa dokumentation på både svenska och engelska.
• Skapa och uppdatera tekniska illustrationer.
• Administrera och uppdatera dokumentrevisioner.
• Stödja teamet enligt plan, inklusive korrekturläsning av kollegors dokument.Kvalifikationer
Det som vi kommer trycka extra mycket på (förutom det normala skribent, XML osv) är att vi ser gärna att man har tidigare erfarenhet från "verkligheten". Någon form av depåverklighet, felsökningserfarenhet mm.
Riktigt vassa skribenter med tågerfarenhet.
• Relevant utbildning inom teknisk dokumentation, informationsdesign, teknik eller ett relaterat område.
• Alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet, såsom underhållstekniker.
• Erfarenhet av tekniskt arbete inom automation, järnväg, flyg eller liknande branscher.
• Erfarenhet som teknisk skribent, informationsdesigner eller kommunikatör.
• Utmärkta kunskaper i både svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Meriterande
• Praktisk erfarenhet av underhåll och felsökning.
• Erfarenhet av arbete med järnvägsfordon.
• Kunskap om Arbortext XML, innehållshanteringssystem (CMS) och skript.
• Förstå hur kunder faktiskt använder dokumentation ute i fält.
• Anpassa dokumentation till verkliga drifts- och underhållsarbetsflöden.
• Förstå och implementera kunddrivna validerings- och acceptanskriterier.
• Översätta kundanvändningsfall till dokumentstruktur, innehållsdjup och användbarhet.
• Säkerställa att dokumentationen är tekniskt korrekt, säker och konfigurationsanpassad.
• Stödja dokumentationsacceptans under testning, driftsättning och slutleverans.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
721 36 VÄSTERÅS Arbetsplats
