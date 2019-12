Teknisk säljare till Östergötland, Kalmar och Blekinge - Prima Rekrytering Sverige AB - Säljarjobb i Kalmar

Prima Rekrytering Sverige AB / Säljarjobb / Kalmar2019-12-25Bastec utvecklar BAS2 systemet som styr inomhusklimatet och minskar energianvändningen i alla typer av byggnader.Bastec är ett stabilt och expansivt Malmöföretag som omsätter ca 50 msek med god lönsamhet. Företaget har 34 anställda som arbetar i ljusa och fräscha lokaler, nära Jägersro i Malmö. Bastecs produkter säljs via ett 100-tal samarbetspartners och återförsäljare. I Malmöregionen driver vi även egna kundprojekt och entreprenader. Vårt största pågående projekt just nu är MAX IV, som är en ny nationell högteknologisk forskningsanläggning norr om Lund.Vi har nått stora framgångar med vårt BAS2-koncept och satsar nu framåt med nya intressanta utvecklingsprojekt. Vi utvecklar alla produkter i egen regi och behöver förstärka organisationen med fler medarbetare.Just nu behöver Bastec stärka sin återförsäljarsida med en yttre säljare i Östergötland, Kalmar och Blekinge.2019-12-25Som säljare på återförsäljarsidan så kommer dina arbetsuppgifter bestå av att besöka, marknadsföra och sälja in BAS2 till nya kunder samt stärka relationen med befintliga sammarbetspartners.Som medarbetare hos Bastec blir du en del i en positiv grupp av medarbetare och i blandade åldrar med mycket gott kamratskap. Engagemang och ansvarstagande hos Bastecs medarbetare är tydliga kännetecken för organisationen och är övertygade om att detta är viktiga framgångsfaktorer. Bastec erbjuder dig ett omväxlande arbete där du kommer att arbeta med hela försäljningsprocessen, från att aktivt ta kontakt med företag till avslutande affär samt uppföljning, vilket kräver bra ordningssinne och planeringsförmåga,Du kommer arbeta mestadels självständigt, men med god hjälp av dina kollegor.Vi söker dig som ärPresigelös lagspelare som trivs att arbeta självständigt men även i grupp. Du är driven och utåtriktad som person. Vi ser gärna att du arbetat med sälj i någon bransch där du tidigare fått erfarenheter av entreprenadverksamhet inom automation, ventilation, kyla, eller svagströmsinstallation eller andra tekniska system för fastigheter. Då kundnöjdhet hos Bastec är viktigt och då du kommer ha mycket kontakt med kunder, entreprenörer som slutkunder, lägger vi stor vikt på din personlighet.Eftersom svenska är vårt arbetsspråk, och merparten av kunderna är svenska, krävs att du behärskar svenska språket så väl i tal och skrift. Körkort för bil är ett krav då mycket av arbetet sker på resande fot.Så här ansöker duTycker du att beskrivningen passar väl in på dig? Välkommen med din ansökan!Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta:Prima Rekrytering AB, Seniorkonsult Per Grytter, telefon 0760-253596.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-01-26Prima Rekrytering Sverige AB5019302