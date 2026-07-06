Teknisk säljare till Lund
Intensogruppen AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2026-07-06
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Vill du ta nästa steg i din karriär inom teknisk försäljning och arbeta med marknadsledande produkter? Hos Kompauto Nordic får du en nyckelroll där du driver affärer, utvecklar kundrelationer och är med och bygger upp marknaden i Skåne och Danmark.
Vad har Jonas Lindgren, VD / Affärsutveckling, att säga om tjänsten och företaget?
"Här på Kompauto arbetar vi i en platt organisation med korta beslutsvägar, där alla i teamet får vara med och påverka beslut för framtiden. Vi har en tydlig framtidsvision att fortsätta växa och bli den bästa leverantören i Skandinavien för mätinstrument av tryckluft och processgaser.
Vi är en modern arbetsplats där ledningen är intresserad av smarta verktyg för att effektivisera arbetet. Här värdesätts varje medarbetare och vi är väldigt måna om att alla mår bra, både på arbetsplatsen och privat.
För att trivas i rollen som teknisk säljare är det viktigt att du är social, extrovert, har ett tekniskt intresse och en vilja att resa i tjänsten."Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som teknisk säljare ansvarar du för att driva försäljningen i ditt område genom både direkt kundsbearbetning och utveckling av återförsäljarnätverk. Du arbetar nära kunder i tekniska applikationer och är involverad i hela säljprocessen, från behovsanalys till offert och affär. Arbetet är varierat och sker både ute hos kund och i dialog med leverantörer kring kundanpassade lösningar.
Du kommer bland annat att:
Bygga upp och utveckla ett återförsäljarnätverk inom tryckluftsinstrument
Bearbeta och utveckla direktkunder inom gasflöde och gasreglering
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva affärer från start till avslut
Arbeta nära kunder i tekniska lösningar och applikationer
Representera bolaget vid kundbesök, mässor och event
Du utgår från kontoret i Lund och rapporterar till VD. I rollen ingår det ungefär 25–30 övernattningar per år.
Vad har Johan Abrahamsson, Teknisk säljare, att säga om tjänsten och företaget?
"Kompauto är ett bra företag att jobba för, där frihet under ansvar är ett tydligt ledord. Samtidigt krävs det att alla tar sitt ansvar och bidrar, då vi inte är ett stort företag.
Under en arbetsvecka är jag antingen ute och reser, eller så arbetar jag med uppföljning av offerter, bokar in kommande kundbesök och tar fram nya offerter. En stor del av tiden läggs också på att hitta nya kundprospekt.
Det mest stimulerande med jobbet är den tekniska aspekten och möjligheten att ta fram lösningar till kunder. Dessutom får man träffa många olika kunder och få en inblick i deras verksamheter."Profil
Vi söker dig som har en teknisk förståelse och erfarenhet av att arbeta med B2B-försäljning inom industrin. Du trivs i en självständig roll där du får ta ansvar för dina affärer och bygga långsiktiga relationer med kunder. Du är en person som drivs av att skapa nya kontakter och utveckla befintliga affärer i en tekniskt orienterad miljö.
För att lyckas i rollen som teknisk säljare ser vi gärna att du har:
Teknisk bakgrund, exempelvis inom process, energi eller mekanik
Erfarenhet av teknisk B2B-försäljning
Erfarenhet av industriella lösningar, mätteknik eller instrument är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Sara Persson. Du når Sara på 0720–712688.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Urvalet för tjänsten påbörjas i mitten av augusti.
Välkommen med din ansökan!
Om Kompauto
Vi är en specialiserad leverantör av instrument för mätning och reglering av flöde, tryck och energi inom gas och tryckluft. Med ledande leverantörer som SUTO iTEC och Alicat Scientific hjälper vi industrikunder att optimera sina processer och minska energiförbrukning.
Vi är ISO 9001- och ISO 14001-certifierade och har verksamhet med kontor i både Sverige och Norge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Kompauto Nordic AB Jobbnummer
9992877