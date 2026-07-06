Teknisk Säljare till Backer AB
Lernia Bemanning AB / Säljarjobb / Hässleholm Visa alla säljarjobb i Hässleholm
2026-07-06
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Hässleholm
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett marknadsledande företag där du får friheten att driva din egen försäljning, bygga långsiktiga kundrelationer och vinna nya affärer?
Backer AB söker nu en driven och affärsorienterad Teknisk Säljare för distrikt Södra Sverige. Här får du kombinera teknik, försäljning och entreprenörskap i en roll där du gör verklig skillnad för kundernas verksamhet.
Din vardag
Som Teknisk Säljare ansvarar du för att utveckla försäljningen i Södra Sverige med fokus på nykundsbearbetning, affärsutveckling och långsiktiga kundrelationer inom industrin. Du kartlägger marknaden, identifierar nya affärsmöjligheter och driver försäljningsarbetet från första kontakt till avslut.
Du arbetar med kundanpassade värmelösningar och tekniska produkter för industriella applikationer och hjälper kunder att hitta rätt lösning utifrån deras behov och verksamhet. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du planerar och driver ditt distrikt självständigt, samtidigt som du utvecklar befintliga kundrelationer och skapar nya affärer.
Merparten av din tid spenderar du ute hos kunder i distriktet. Du blir en del av ett team med fyra tekniska säljare och har nära stöd av produktchefer, tekniska innesäljare, kundtjänst och konstruktörer. Rollen rapporterar till försäljningschef Rolf.
Vem är du?
Vi tror att du är en naturlig affärsbyggare som motiveras av att göra affärer och skapa resultat. Du är självgående, har hög energi och trivs med att ta initiativ. Teknik ser du som ett verktyg för att förstå kundens verksamhet och hitta rätt lösning.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning
• Ett starkt eget driv och hög aktivitetsnivå
• Förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet från el, industri eller teknisk försäljning samt en grundläggande förståelse för elteknik, så att du snabbt kan sätta dig in i kundernas applikationer och omsätta tekniska behov till rätt lösning.
Därför ska du välja Backer
Hos oss får du en roll med stor frihet och tydligt affärsansvar i ett internationellt och stabilt bolag. Vi tror på entreprenörskap, eget ansvar och att ge våra medarbetare rätt förutsättningar att lyckas.
Vi erbjuder:
• Stor frihet att planera och driva ditt arbete
• Tjänstebil och konkurrenskraftiga villkor
• Friskvårdsbidrag och goda personalförmåner
• Kompetenta kollegor med hög teknisk expertis
• Ett närvarande ledarskap som ger dig mandat att agera
• Möjlighet att arbeta med spännande kunder inom flera olika industrisegment
Placering sker med utgångspunkt från Sösdala.
Om Backer AB
Backer AB är en del av NIBE Industrier – en global koncern inom hållbara energilösningar. Vi utvecklar och tillverkar intelligenta värmelösningar som används världen över inom industri, transport, energi och konsumentprodukter.
Med över 100 verksamheter globalt och en stark marknadsposition erbjuder vi både tryggheten i en internationell koncern och närheten i en lokal organisation.
Är du redo att ta nästa affär till avslut?
Välkommen med din ansökan redan idag. Urval sker löpande.Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Backer AB med Lernia Professionals. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Kristin Selander, Rekryteringskonsult på Lernia Professionals. All kontakt och hantering av ansökningar sker via henne.
Med anledning av semesterperioden kommer återkoppling till kandidater främst att ske under vecka 32–33. Vi tackar för ditt tålamod och ser fram emot din ansökan.
Kontaktperson: Kristin Selander Lernia Professionals Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8022722". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Hässleholms Kommun (visa karta
)
281 42 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9993728