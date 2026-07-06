Teknisk säljare Prefab Göteborg
Thomas Betong AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-06
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Vill du vara en del av Team Thomas®?
Vill du skapa affärer som bygger framtidens samhällen?
Välkommen till Thomas Betong Prefab – en ledande leverantör av prefabricerade betonglösningar för bostäder, samhällsfastigheter, industri och kommersiella byggnader. Våra produkter omfattar bland annat väggar, balkonger, bjälklag och kompletta stomlösningar som hjälper våra kunder att bygga mer effektivt, hållbart och klimatsmart.
Som marknadsledare inom klimatförbättrade prefabricerade produkter kombinerar vi hög teknisk kompetens med ett nära samarbete med våra kunder. Tillsammans med vårt affärsområde Fabriksbetong erbjuder vi en komplett lösning på marknaden och är på ett framgångsrikt sätt kundernas självklara partner genom hela byggprocessen, från projektering till konstruktion och produktion.
Hos oss blir du en del av en värdebaserad organisation med stort affärsfokus med individen i fokus. Vi är övertygade om att framgång bygger på långsiktiga relationer – något som har varit en viktig del av vår resa under mer än 70 år.
Vill du bli en del av Team Thomas?
Du blir en del av vår försäljningsorganisation med cirka tio medarbetare, placerade i Göteborg och Stockholm. Tillsammans bearbetar vi den svenska och norska marknaden med målet att skapa värde för våra kunder och lönsam tillväxt för verksamheten. Du kommer tillhöra ett av två affärsområden i Sverige som i övrigt består av projektledning, konstruktion och produktion och med ca. 250 medarbetare. Thomas Betong finns i 5 länder och där Sverige är en väsentlig del av den totala affären.
Om rollen
Som Teknisk Säljare ansvarar du för att utveckla och förvalta en egen kund- och projektportfölj i Västsverige. Du bygger långsiktiga relationer med både befintliga och nya kunder och arbetar aktivt för att identifiera affärsmöjligheter i ett tidigt skede samt säkerställa beläggning av våra fabriker med de affärsmöjligheter som är aktuella.
Du driver affären från första kundkontakt till avtalstecknande och arbetar nära kunderna för att förstå deras behov och omsätta dem till konkurrenskraftiga och hållbara lösningar. Rollen omfattar både ABM- och ABT-affärer och innebär ett tydligt ansvar för orderingång, lönsamhet och utvecklingen av din portfölj. Till din hjälp finns en erfaren projektorganisation som har ansvaret att driva och säkerställa lönsamhet under pågående projekt, utifrån de förutsättningar du som säljare har skapat.
Ditt ansvar
Bygga och utveckla en lönsam kund- och projektportfölj
Utveckla och stärka relationerna med befintliga kunder samt
Identifiera, etablera och utveckla nya kundrelationer och affärsmöjligheter genom aktivt arbete i tidiga skeden.
Ansvara för försäljning, orderingång, marginal och affärsresultat inom din portfölj.
Leda anbuds- och offertarbete i nära samarbete med interna specialistfunktioner.
Förhandla och teckna avtal.
Följa och analysera marknadsutveckling, kundbehov och projektmöjligheter.
Bidra till utvecklingen av vårt kunderbjudande och vårt försäljningsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som motiveras av att skapa affärer, bygga förtroendefulla relationer och utveckla långsiktiga samarbeten. Du har ett starkt affärsdriv, tycker om att skapa resultat och är samtidigt lyhörd för kundens behov. Du får gärna vara tekniskt intresserad och kunna agera bollplank till kunden i tekniska lösningar.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Är affärsmässig och har god förhandlingsförmåga
Har lätt för att skapa och utveckla långsiktiga relationer
Är nyfiken, lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser utmaningar
Har förmåga att förstå kundens verksamhet och omsätta behov till värdeskapande erbjudande
Uppskattar samarbete och att arbeta tillsammans med kollegor från verksamheten
Vi tror att du har
Några års erfarenhet från byggprocessen, exempelvis som projektchef, platschef, entreprenadingenjör, konsult eller från leverantörsledet inom bygg- och anläggningsbranschen. Gärna på ett eller annat sätt arbetat med helprefab om än inte ett krav
Erfarenhet av att arbeta nära kunder och affärer och ta ansvar för en kundportfölj med lönsamhet och tillväxtmål
Förståelse för byggprocessen och olika entreprenadformer
God kunskap i avtalsjuridik för ABM och ABT
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av teknisk försäljning, upphandling eller entreprenadjuridik.
Vi gillar olika
På Thomas Betong tror vi att olika erfarenheter, perspektiv och bakgrunder gör oss starkare. Vi arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö där alla ges möjlighet att utvecklas och bidra. Därför välkomnar vi sökande med olika erfarenheter och kompetenser.Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan. Vi kommer att gå igenom ansökningarna efter semestern i mitten av augusti. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Team Thomas – tillsammans bygger vi hållbara samhällen och långsiktiga kundrelationer.
Om Thomas Betong
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 70 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till allt från bostäder och skolor till infrastruktur och industri. Betong tillverkas i 39 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från fyra fabriker runtom i Sverige.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en dynamisk organisation där vi tillsammans bidrar aktivt till ett hållbart samhällsbyggande.Det är vår kultur och expertis inom betong som gör oss unika. Vi i Team Thomas bryr oss om varandra och agerar för våra kunders, kollegors och vårt företags bästa. Vi stöttar varandra och har roligt tillsammans. Tillsammans är vi Specialisterna på betong!
Thomas Betong ingår i svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thomas Betong AB
(org.nr 556276-3655)
417 07 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Affärsområdeschef Prefab (semester 13 juli-7aug)
Marina Gasparius marina.gasparius@thomasbetong.se Jobbnummer
9994548