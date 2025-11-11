Teknisk Säljare, Memo AB
Är du redo att ta ditt nästa kliv i din karriär? Då kanske denna tjänst som är en rekrytering är något för dig!MEMO är en komplett leverantör av avancerad formsprutning till kunder inom bland annat verkstadsindustri, försvarsindustri och medicinteknik, där kraven är höga på kvalitet och precision. Genom lång erfarenhet, högt kvalitetsmedvetande och engagerad och kompetent personal är vi en effektiv och självklar partner till våra kunder. Hos oss står kunden alltid i centrum. Läs mer på www.memo.se
Det går riktigt bra för oss! För att möta våra kunders behov förstärker vi organisation med en Teknisk säljare med placeringsort i Köping.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarområden är:
• projektledare vid utveckling/framtagning av nya och befintliga produkter
• offertarbete
• kontakt med verktygsmakare i andra länder för att ta fram formverktyg och utfallsprov
• dialog med kund genom hela projektet
• projektleda införandet av nya produkter i produktionen tillsammans med övriga i teametKvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• ingenjörsutbildning eller annan motsvarande förvärvad kunskap
• drivs av mötet med våra viktiga kunder och hitta lösningar för deras utmaningar
• några års erfarenhet av framgångsrik försäljning mot tillverkande industri eller arbetat i relevant tillverkande industri
• tekniskt och ekonomisk förståelse
• förmåga att nå uppställda mål
• förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift
• erfarenhet av plast
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du besitter följande kompetenser/egenskaper:
• affärsinriktad och vet vilka aktiviteter som krävs för att driva försäljningen framåt och komma till avslut
• engagerad som smittar av sig på såväl kunder som medarbetare
• en doer som skapar och avslutar aktiviteter
• kommunikativ och är van vid kommunikation med olika mottagare
• van vid att arbeta såväl ensam som i grupp
• positiv
• serviceinriktad med ett starkt kundfokus
• samarbetsvillig genom att involvera övriga i teamet för att uppnå önskat resultat
Vi erbjuder dig
• intressanta och självständiga arbetsuppgifter
• ett positivt och trevligt gäng
• stabil arbetsgivare med framtidsfokus
• balans mellan jobb och fritid
• en arbetsplats där idéer välkomnasSå ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20.
Om Addilon
Rekrytering och uthyrning av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.
