Teknisk Säljare Elnät
Balkefors & Ponsiluoma AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2026-03-07
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan teknik, affär och samhällsviktig energiinfrastruktur?
Bolaget befinner sig i stark tillväxt och du får ett helhetsansvar för kundrelationer och projektleveranser till kraft- och transmissionsnät i Sverige. Rollen kombinerar teknisk förståelse för stålkonstruktioner och standarder såsom ISO 1090 med kommersiellt ansvar och projektledning - från tidig kunddialog och offert till produktion, leverans och slutdokumentation.
Du fungerar som navet mellan kund, legotillverkare och interna funktioner och säkerställer att krav på kvalitet, spårbarhet och leveransprecision uppfylls. I ett litet, specialiserat bolag med korta beslutsvägar erbjuds du en central och självständig roll med stort inflytande, nära samarbete med kollegor i Sverige och Norge samt internationella kontaktytor inom koncernen.
Saferoad B.Berntsen AB levererar stålkonstruktioner och kundanpassade projektlösningar till kraft- och transmissionsnät i Sverige och produkter till järnvägsnätet genom ramavtal med Trafikverket. Den svenska verksamheten utgår från Gävle och består av ett litet, erfaret team. Tillverkning sker via ett nätverk av kvalificerade legotillverkare, huvudsakligen i Polen. Bolaget har ett nära samarbete med systerbolaget Saferoad B. Berntsen AS och ingår i Saferoadkoncernen - en internationell koncern som utvecklar och levererar lösningar för säker och hållbar infrastruktur.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för både affär och genomförande, med arbetsuppgifter som bland annat omfattar:
* Kundansvar i Sverige samt löpande dialog med grossister, entreprenörer och leverantörer.
* Leda och samordna kunddialog genom hela projektets livscykel - från offert till leverans.
* Säkerställa att tillverkare och leverantörer får korrekt och fullständig information enligt kundkrav, ISO 1090 och andra relevanta standarder.
Hantera tekniska och kommersiella frågor kring design, utformning, ändringar, avvikelser, leveranstider och villkor.
Du har god teknisk förståelse, gärna med erfarenhet av stålkonstruktioner och verksamheter där du arbetat med större produktleveranser till kraftnätet.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet från kundnära roll vid bolag med B2B försäljning
* Erfarenhet från energibranschen, gärna från grossist-, entreprenörs- eller leverantörssidan
* Kunskap om ISO 1090 och andra relevanta standarder
* Erfarenhet av att arbeta i ERP-system och god systemvana
* Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
* strukturerad, analytisk och självgående
* Initiativrik med stark genomförandeförmåga
* Kommunikativ och trygg i dialog med kunder, leverantörer och tillverkare
* Van vid att förhandla och bygga långsiktiga affärsrelationer
Vi erbjuder
* Goda utvecklingsmöjligheter inom ett bolag i stark tillväxt
* En nyckelroll i ett specialiserat bolag med korta beslutsvägar
* Möjlighet att arbeta med samhällsviktig energiinfrastruktur
* Internationella projekt och kontaktytor
* Stabiliteten i en större koncern kombinerat med flexibiliteten i ett mindre, engagerat team
