Teknisk säljare - Prima Rekrytering Sverige AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Prima Rekrytering Sverige AB

Prima Rekrytering Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-12I över ett halvt sekel har Camfil hjälpt människor att andas ren luft.Som ledande tillverkare av filtreringslösningar av premiumklass, förser vi kommersiella och industriella system med luftrening och stoftavskiljning vilket förbättrar produktivitet och utrustning. Detta minimerar även energianvändning och gynnar människors hälsa och miljö. Vi är övertygade om att de bästa lösningarna för våra kunder också är de bästa lösningarna för vår planet.Det är därför vi i varje steg på vägen - från design till leverans och över hela livscykeln - överväger effekterna av vad vi gör både för människor och i världen runt omkring oss.Genom ett nytt tillvägagångssätt för problemlösning, innovativ design, exakt processkontroll och ett starkt kundfokus strävar vi efter att spara mer, använda mindre och hitta bättre lösningar - så vi alla kan andas lättare. Camfil-gruppen har sitt huvudkontor i Stockholm och har 29 produktionsenheter, 6 R&D-center, lokala försäljningskontor i 30 länder, cirka 4 500 anställda och växer stadigt. Vi är stolta över att hjälpa kunder i en mängd olika industrier och i andra verksamheter över hela världen. För att upptäcka hur Camfil kan hjälpa dig att skydda människor, processer och miljö. Läs mer om företaget på www.camfil.com Om tjänstenI din roll som teknisk säljare kommer fokus att vara nykundsbearbetning där du har ett varierat arbete där du självständigt ansvarar för hela försäljningsprocessen vid nyförsäljning; från första kundkontakten via telefon, fysiska kundmöten, offertskrivning och avtalsförhandling. Du kommer även att utveckla och vårda långvariga kundrelationer, samt sträva efter att hitta nya affärsmöjligheter. Kunderna finner du inom segmenten serviceföretag, fastighetsbolag, konsulter och kommuner. Du kommer att utgå från vårt lokala försäljningskontor i Sätra. Vår fabrik och huvudkontor ligger i Trosa och där sker mycket av Camfils produktutveckling och interna utbildningar.Din profil- Du har tidigare säljerfarenhet B2B med goda resultat- Har du erfarenhet från ventilationsbranschen är detta meriterande- Du är ansvarstagande med stark egen drivkraft- Du har en naturlig förmåga att skapa långsiktiga kundrelationer- Du är resultatinriktad med ett stort affärssinne- Du vet att aktivitet ute hos kund ger resultat, samtidigt som kvalité alltid måste vara i fokus- Du är strukturerad, noggrann och förtroendeingivande i din roll- Du har B körkortVi lägger stor vikt vid din personlighet. Vi söker dig som är en lagspelare men även jobbar bra självständigt.Vi erbjuderEtt varierande och spännande arbete där du ständigt kommer att utvecklas. Du jobbar med engagerade och positiva kollegor och kommer få en gedigen introduktion. Vi erbjuder marknadsmässiga villkor.Camfil säljer i första hand luftfilter till ventilationssystem men även andra kringprodukter som luftrenare, filterskåp, metallfilter och intagsgaller. Företaget genomsyras av ett starkt förtroende för sin personal och värdesätter medarbetarnas trivsel högt.Kontakt och ansökanVår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget Prima Rekrytering AB. Har du frågor, så tveka inte att kontakta Seniorkonsult Per Grytter tel. 0760-253596. Din ansökan skickar du in via Prima Rekryterings hemsida, www.primarekrytering.se snarast. Vi kommer att arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-04-12Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-16Prima Rekrytering Sverige AB5685045