Teknisk Säljare - Vätterkraft
FSK Group AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-04-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Är du säljaren som kombinerar affärsdriv med hållbar teknik och långsiktiga kundrelationer?
Vill du arbeta med lösningar som bidrar till framtidens energisystem och samtidigt vara med och bygga något långsiktigt från grunden?
Hos Vätterkraft söker vi nu en teknisk säljare inom grön teknik som vill vara en viktig spelare i Vätterkrafts fortsatta tillväxtresa.
Om Rollen - där hållbar teknik möter affären
Som teknisk säljare hos Vätterkraft får du en central roll i bolagets fortsatta utveckling. Du arbetar med försäljning av moderna och hållbara energilösningar, såsom batterier, solceller, laddboxar och smarta energisystem. Fokus ligger främst mot villamarknaden, men det finns även möjlighet att arbeta mot företag. Du ansvarar för kunddialogen och affären från start till mål. Eftersom Vätterkraft har valt att bygga bolaget med egen personal hela vägen från försäljning till installation, arbetar du nära organisationen och blir en viktig del i att säkerställa hög kvalitet och nöjda kunder i varje projekt. Det här är en roll för dig som vill vara med och påverka, som gillar frihet under ansvar och som motiveras av att se resultatet av ditt arbete, både i affären och hos kunden.Du kommer att
Du arbetar nära kunden genom hela affären, från första kontakt och behovsanalys till färdig lösning och genomförd installation. Du kommer att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer genom att förstå kundens förutsättningar och guida dem till rätt energilösning. Du kommer att driva affären självständigt, ta ansvar för dialogen och säkerställa att processen rör sig framåt med kvalitet och tydlighet. I rollen kommer du också att samarbeta tätt med kollegor inom bolaget, vilket ger dig god insyn i projekten och möjlighet att säkerställa en jämn och hög kvalitet i leveransen. Du kommer att vara med och påverka hur försäljningen utvecklas över tid och bidra till att forma bolagets fortsatta resa.Du är
Vi söker dig som är driven, självgående och trygg i säljrollen. Du har inga problem med att själv identifiera och kontakta potentiella kunder, boka möten och driva dialogen framåt hela vägen till avslut. Du har erfarenhet av försäljning inom grön teknik och arbetar proaktivt med fokus på att sälja in Vätterkrafts totala affär och bygga långsiktiga kundrelationer.
Du trivs med att ta ansvar för hela affären och har en naturlig vilja att skapa hög kundnöjdhet. Med ett kommunikativt och lyhört förhållningssätt sätter du kundens behov i centrum och bygger snabbt förtroende i kundmötet. Samtidigt har du ett tydligt kommersiellt tänk och ett starkt fokus på resultat. Du vill vara med och påverka hur försäljningen utvecklas, tar gärna egna initiativ och trivs i en miljö där bolaget fortfarande växer och formas. Erfarenhet av B2B-försäljning och mötesbokning är meriterande, men det viktigaste är din inställning, ditt engagemang och din vilja att representera Vätterkraft och skapa affärer som gör verklig skillnad.
Du får
Hos Vätterkraft får du möjligheten att vara med och bygga upp något från grunden i ett bolag som verkar i en framtidsbransch. Du blir en del av ett företag som är grundat av elektriker, med stark teknisk kompetens och ett tydligt fokus på kvalitet och hållbara lösningar. Vi erbjuder en miljö där engagemang och ansvar uppskattas, där beslutsvägarna är korta och där du får växa tillsammans med bolaget.Redo att ta nästa steg?
Välkommen till en roll där du får kombinera försäljning med hållbar teknik - och där du är med och skapar framtidens energilösningar tillsammans med Vätterkraft.Ansökan
Urval sker löpande så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Känns detta som en roll där du skulle trivas och utvecklas? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi är FSK, the Generator - ett bolag som driver utveckling och tillväxt, genom våra tre affärsområden, Talent, Brand och Growth.
Talent - Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Experts, Sales and Marketing.
Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding, ett viktigt område för alla företag.
Growth - Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jönköping Kontakt
Rekryterare
Fredrik Fernström fredrik.fernstrom@fskgroup.se
9845731