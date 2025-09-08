Teknisk säljare - region mitt
SalesOnly Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och utvecklas i en fri, fartfylld roll där du får ansvar från dag ett? Hos DENSIQ får du vara med och driva affärerna i en stabil, entreprenöriell miljö - samtidigt som du representerar premiumprodukter för svensk industri.
Om oss
DENSIQ är en ledande leverantör av tätningsteknik till processindustrin och erbjuder marknadens starkaste utbud av produkter, tjänster och teknisk konsultation. Företaget grundades 1918 och har utvecklats till en ledande nordisk partner inom tätningsteknik.
DENSIQ är ett helägt dotterbolag inom Latour Investment och är en ledande leverantör av helhetslösningar inom industriell tätningsteknik till den nordiska processindustrin och dess underleverantörerPubliceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som Area Sales Manager för Region Mitt (Stockholm/Mälardalen) blir du en nyckelperson i vår säljorganisation. Du ansvarar för både befintliga kunder och att driva in nya affärer - med stöd av vårt team för offert, teknik och kundservice. Här får du arbeta fritt med eget ansvar, men med tydliga mål och kontinuerlig uppföljning.
I rollen som Area Sales Manager och ansvarig för region mitt, arbetar du för att skapa tillväxt i din region. Rollen har ett brett fokus med kunder verksamma inom industrierna papper & massa samt energi. Du tillhör ett erfaret och kompetent säljteam och rapporterar till försäljningschef för Sverige/Finland Samantha Carlquist som utgår från huvudkontoret i Göteborg.
För att du ska kunna lägga så mycket tid ute som möjligt har du såklart support ifrån ett business support team som stöttar med offerter samt teknisk hjälp ifrån koncept managers - allt för att du ska kunna lägga din tid på att bygga relationer med dina kunder. Det är där du gör dig som bäst - eller hur?
Dina främsta beslutsfattare är underhållschefer men du möter även tekniker, planerare, inköpare och servicepartners ute på fältet för att stärka DENSIQ:s verksamhet och position på marknaden. Här ser vi gärna att du har egen erfarenhet från någon typ av industri eller produktion sedan tidigare.
Du ansvarar också för att tillsammans med Sales Manager genomföra och formulera försäljningsstrategin för att uppfylla de övergripande intäkts- och tillväxtmålen, inklusive långsiktig planering för regionens tillväxt.
Du utgår från hemmakontor och lämplig boendeort är någonstans runt Stockholm eller övriga Mälardalen. Tjänsten innefattar resor.
Om dig
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en stark relationsbyggare som gillar att vara ute på fältet och göra skillnad. Du drivs av resultat och gärna att överträffa dina mål och skulle vi ringa dina referenser skulle de beskriva dig som utåtriktad, kommunikativ, proaktiv, handlingsinriktad och entreprenöriell och vi tror att du känner igen dig i nedan påståenden:
Jag vill ha en roll där jag får vara ute mycket och bygga relationer
Jag vill arbeta i ett företag där jag kan påverka - inte bara följa en mall
Jag trivs med att ha tydliga mål och friheten att själv lägga upp hur jag når dem
Formella krav
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom komplex eller lösningsbaserad försäljning dock inget krav.
Någon form av erfarenhet från industrin. Kanske har du jobbat inom produktion på något sätt tidigare.
Är van vid att arbeta målinriktat - och triggas av att överträffa KPI:er
Tar ansvar för din egen tid och gillar frihet under ansvar
Har ett högt eget driv, är kommunikativ och självgående
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Har körkort och kan resa i regionen
Meriterande:
Har du tidigare jobbat gentemot branscherna Pulp & paper, Energi eller Kemi är det starkt meriterande.
Högskoleutbildning (universitet eller liknande) inom företagsekonomi, teknik/ingenjör eller liknande är önskvärt.
Ett brett och robust nätverk av relevanta kontakter.
Bakgrund från verksamheter inom mekanisk axeltätning
Bakgrund fån underhållssidan
Eftergymnasial utbildning
Varför ska du komma till oss?
Värderingsstyrt bolag där värderingarna styr alla beslut som tas. We DO - We DARE - We CARE
Högt hållbarhetsfokus där hållbarhetsarbetet prioriteras
Förmånlig lönemodell, bilförmåner, friskvård, kollektivavtal mm.
Stabila ägare som tänker långsiktigt.
Möjlighet att jobba med premiumprodukter inom sitt segment.
Snabbfotat bolag med möjlighet att påverkahttps://youtu.be/krgPuvU9mvM
- Video om Densiq groupSå ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi uppskattar om du tar dig tid att svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Det går fort och ersätter det personliga brevet.
I denna rekrytering samarbetar vi med SalesOnlys rekryteringskonsult Johanna Nygren. Önskas ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta Johanna på johanna.nygren@salesonly.se
. Vi jobbar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan - finns annonsen kvar så är den fortfarande sökbar! Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. SalesOnly får inte längre ta emot eller hantera ansökningar som inkommer via mail då detta strider mot direktiven i GDPR. För att din ansökan ska behandlas måste du skicka in din ansökan via Ansök här i annonsen.
