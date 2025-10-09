Teknisk Sälj- och Supporttekniker
2025-10-09
Vi söker inte en elektriker som vill ha ett vanligt jobb. Vi söker en elektriker som vill vara med och bygga framtidens energisystem.
Vad vi gör
Sourceful bygger infrastrukturen som kopplar samman solceller, batterier, elbilsladdare och elmätare i svenska hem. Vi skapar koordinationslagret mellan miljontals hem och elnätet.
Branschen saknar människor som förstår både el och digital teknik. Som kan felsöka en installation över telefon och förstå vad som händer i mjukvaran. Du blir länken mellan våra partners, elinstallatörer, slutkunder och produktteam.
Din roll
Teknisk support: Förstahandskontakt när installatörer och kunder behöver hjälp. Felsök installationer, nätverksproblem och systemkonfiguration. Dokumentera lösningar och förbättra supportprocesser.
Partner- och säljstöd: Arbeta med partners och installatörer som säljer våra produkter. Visa hur systemen funkar. Svara på tekniska frågor. Bygg förtroende genom att faktiskt förstå tekniken.
Installation och test: Installera system, testa produkter, dokumentera vad som funkar. Din praktiska erfarenhet styr produktutvecklingen.
Utbildning: Skapa guider, hålla workshops för installatörer och partners, bygga kunskap i branschen.
Du är också rösten från verkligheten in till produktteamet när problem behöver lösas i mjukvaran, inte supporten.
Du har
Elbehörighet och förståelse för enfas, trefas, säkringar, jordning
Teknisk nyfikenhet och vilja att lära dig nya system
Förmåga att felsöka systematiskt
Kommunikationsförmåga för både tekniker och slutkunder
Självständighet att strukturera och prioritera arbete
B-körkort (krav)
Meriterande
Erfarenhet av installation av laddboxar, solceller eller hembatterier
Kunskap om P1-port och energimätning
Programmeringserfarenhet (Python, JavaScript eller annat)
Erfarenhet av smarta hem-system
Tidigare kundsupport eller försäljning
Vi erbjuder
Kontinuerlig kompetensutveckling med betald utbildning
Direkt påverkan på produktutveckling
Team med seniora utvecklare och energiexperter
Konkurrenskraftig lön och flexibelt arbete
Utrustning du behöver: laptop, telefon, verktyg
Mejla: careers@sourceful-labs.com
Ämne: Teknisk Sälj- och Support + ditt namn
Inkludera:
Din bakgrund och vad du vill utvecklas inom
Varför du söker rollen
Ett exempel på ett tekniskt problem du löst
Elbranschen förändras. Om tio år behöver varje elektriker förstå digitala system lika bra som kabeldragning. Du kan vara med och bygga det nu.
