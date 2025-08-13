Teknisk sakkunnig - Fysisk säkerhet
2025-08-13
Vi söker en Teknisk sakkunnig - Fysisk säkerhet till myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
För att förverkliga Framtidens kontor tillsätter SFV en projektorganisation, bestående av ett antal delprojekt, som ska hantera helheten fram till myndighetens medarbetare tar kontoret i bruk Denna roll ingår i delprojektet Byggprojekt där man ansvarar för den del av huset som myndigheten bygger i egen regi samt för stöd till övriga delprojekt. Delprojektet Byggprojekt kommer bestå av en handfull personer samt projekterande konsulter. Hela projektorganisationen sitter tillsammans på ett projektkontor och nära samarbete råder.
Roll och ansvar
Som teknisk sakkunnig inom fysisk säkerhet ansvarar du för att designa och implementera fysiska säkerhetslösningar, (inbrottsskydd, passerkontroll, kameraövervakningssystem, låsbeslagning, inbrottslarm och andra tekniska säkerhetsåtgärder). Du arbetar nära både interna team och externa leverantörer för att säkerställa att de tekniska lösningarna är optimala för att skydda projektets fysiska tillgångar. Din roll omfattar allt från kravställning och design till implementering och uppföljning av säkerhetslösningar.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Behovsanalys och kravställning:
• Samverka med olika grenar inom projektgruppen som exempelvis säkerhet, arkitekter, projektledare, fastighetsavdelning och andra relevanta funktioner kopplade till projektet. Föra nära dialog med utförare av entreprenad (byggherre) samt upphandlad säkerhetsleverantör för att säkerställa genomförandet.
• Definiera specifika krav och ta fram detaljerade tekniska kravspecifikationer för säkerhetsutrustning och system.
Design och projektering av säkerhetslösningar:
• Designa och projektera säkerhetslösningar, t.ex., inbrottslarm, kameraövervakningssystem, elektriska lås.
• Säkerställa att de föreslagna lösningarna är i linje med gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter.
• Arbeta med CAD-ritningar och säkerhetslayout för att skapa detaljerade säkerhetsritningar för olika typer av system.
Upphandling och samarbete med leverantörer:
• Samarbeta med inköpsteam för att säkerställa korrekt upphandling av säkerhetstekniska lösningar och tjänster.
• Ta fram förfrågningshandlingar för offentlig upphandling enligt LUF.
Projektledning och implementering:
• Arbeta nära säkerhetsteamet för att testa och validera systemen efter installation för att säkerställa att de uppfyller kraven.
• Uppföljning under byggtiden
• Säkerställa att projekten genomförs inom givna ekonomiska ramar och optimera kostnader utan att kompromissa med säkerheten.
Dokumentation och rapportering:
• Dokumentera alla tekniska lösningar och säkerhetssystem i enlighet med interna och externa krav.
• Säkerställa att projektering följer fastställda standarder och att all relevant dokumentation för leverantörer och installation finns tillgänglig.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Konsulten ska ha teknisk kunskap inom säkerhet och kunna påvisa detta genom utbildningsintyg, yrkesbevis, certifieringar, som tex behörig ingenjör inbrottslarm/cctv/låstekniker. Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet som teknisk sakkunnig eller ingenjör inom fysisk säkerhet, med erfarenhet inom säkerhetsteknik och fysiska säkerhetssystem. Konsulten ska ha minst 5års erfarenhet av projektering och design av säkerhetssystem. Konsulten ska ha minst 5års erfarenhet av att arbetat fram ramhandlingar inför upphandling inom fysiska säkerhetslösningar såsom cctv, inbrottslarm, passersystem, låssystem, dörrmiljöer, brandlarm. Konsulten ska ha 5års kunskap och erfarenhet av kostnadsberäkningar för säkerhetsleverans. Konsulten ska ha 5års erfarenhet av CAD-programvara för säkerhetsprojektering. Konsulten ska ha 5 års erfarenhet av att arbete i säkerhetsprojekt kopplat till säkerhetsskyddets olika delar samt god kännedom om relevanta säkerhetsstandarder och regelverk såsom SSF 200:6, SSF130, SSF1060, SSF1078
Meriterande
Haft roll som teknisk sakkunnig inom fysisk säkerhet i säkerhetsklassade projekt större än 25.000kvm. Erfarenhet av framtagande av förfrågningsunderlag för fysisk säkerhet enligt LOU, LUF eller LUFS till enskilt projekt med projektstorlek av minst 25.000kvm Publiceringsdatum2025-08-13Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
