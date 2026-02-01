Teknisk Projektledare Ventilation till Svensk Ventilationsservice
Vill du vara med och skapa ett mer hållbart samhälle? Nu söker vi en Teknisk Projektledare/Utredningsledare till Svensk Ventilationsservice i Hammarby Sjöstad som vill kombinera teknisk kompetens med problemlösning och kundkontakt.
Svensk Ventilationsservice arbetar för att förbättra inomhusmiljöer och utveckla fastigheter med långsiktiga, hållbara lösningar. I denna roll får du chansen att arbeta i ett företag med lång erfarenhet och starka kundrelationer, där medarbetarens utveckling står i fokus.
Om rollen
Du blir en nyckelperson i alla kunduppdrag och projekt hos Svensk Ventilationsservice.
Du kommer att:
Utreda och analysera ventilationstekniska problem på plats hos kund.
Designa och utveckla tekniska ventilationslösningar.
Leda och koordinera utredningsuppdrag och projekt.
Ansvara för budget, inköp och ekonomisk uppföljning.
Ha nära kundkontakt och delta i projektmöten.
Arbetet är varierande - du är lika mycket ute i fastigheter och testar hypoteser som du är på kontoret för analys och sammanställning.
För att lyckas i rollen tror vi att du har
gedigen kunskap om ventilationssystem och ett intresse för tekniska lösningar.
flera års erfarenhet från ventilationsbranschen.
en personlighet som är självgående, strukturerad och affärsmässig med god kommunikationsförmåga. Du trivs med att bygga relationer och driva projekt framåt.
Meriterande erfarenheter:
Konsultbakgrund
Felsökning och luftflödesmätning
Kunskap om OVK-lagstiftning, värme- och kylsystem
Varför Svensk Ventilationsservice?
Svensk Ventilationsservice är ett företag som värdesätter kvalitet, engagemang och teamkänsla. Det finns stort utrymme för engagemang och egna initiativ i ett framtidsinriktat företag med trevliga kollegor. Svensk Ventilationsservice växer och blev ett Gasellföretag 2025.
Mer om tjänsten
Direktrekrytering med fina förmåner
Tillsättning: omgående
Omfattning: heltid
Placering: trivsamt och trevligt kontor i Hammarby Sjöstad
Andara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta vår rekryteringsansvariga Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
Bifoga ditt CV och personligt brev så hör vi av oss så fort vi kan.
