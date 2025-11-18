Teknisk Projektledare till MKB Net i Malmö
Alla behöver en bra och trivsam plats att bo på. Som medarbetare på MKB får du vara med och utveckla bostadsmarknaden i Malmö, en uppgift som är både utmanande och mycket givande. Du blir en del i arbetet med att förverkliga vår vision "Hem för var och en". Delar du vår övertygelse, lovar vi dig ett roligt jobb med möjlighet att göra skillnad och att utvecklas.
Presentation
MKB Net söker en teknisk projektledare för en tillsvidareanställning på heltid. Tillträdesdatum kan anpassas efter din nuvarande uppsägningstid.
MKB Net är en del av MKBs enhet för affärsutveckling och består av ett team på 11 personer. Bolaget äger och driver ett toppmodernt stadsnät som levererar internet och TV till över 29 000 kunder genom flera olika tjänsteleverantörer. MKB Net ansvarar för både trådbundna och trådlösa kommunikationslösningar inom hela MKB-koncernen. Avdelningen kännetecknas av korta beslutsvägar samt ett arbetssätt baserat på energi, engagemang, öppenhet och god kommunikation. Vi fokuserar på att bygga relationer, öka engagemanget och driva arbetet mot gemensamma mål tillsammans.Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Som teknisk projektledare hos oss ansvarar du för att leda tekniska projekt med tydlighet, engagemang och en stor portion personlighet. Rollen erbjuder goda möjligheter till utveckling där teknik, ledarskap och kommunikation förenas.
Du kommer att driva projekt från start till mål och fokuserar på resultat, där du koordinerar och motiverar tvärfunktionella team. Din roll innebär också att vara den kommunikativa länken mellan intressenter, skapa struktur, driva förbättringar samt ta initiativ för att utveckla verksamheten. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat installation av kommunikationsinfrastruktur i fastigheter och stadsnät, upphandling och införande av produkter och tjänster, kundanpassade projekt samt verksamhetsutveckling och effektivisering.
Detta tillsammans med ett kompetent team och en kultur som uppmuntrar initiativ, flexibla arbetssätt och fokus på personlig utveckling.Bakgrund
Vi söker en ingenjör med dokumenterad erfarenhet av att driva projekt, ta ansvar och samtidigt bygga starka arbetsrelationer. Vi söker dig som är både tekniskt vass och har god social förmåga - en projektledare som motiveras av samarbeten, tydlig kommunikation, att hjälpa kollegor utvecklas samt att ständigt arbeta med förbättringar. Relevant utbildning och erfarenhet av projektledning är ett krav, och certifiering inom området är meriterande. Har du dessutom erfarenhet inom IT, telekom och/eller stadsnät är det meriterande.
Vidare är erfarenhet av kravställning mot leverantörer, outsourcingpartners samt offentlig upphandling särskilt värdefullt, eftersom det hjälper dig att snabbt komma in i rollen. Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, krävs liksom god förmåga att använda Officepaketet. B-körkort är också ett krav.
Om MKB
MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 390 anställda och ägs av Malmö stad. Med närmare 27 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö. Vi har en tredjedel av hyresmarknaden i staden och runt 65 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.
Vår vision är "Hem för var och en". Vi arbetar utifrån fem strategier för att nå dit: Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion till rimlig hyra, Samhällsansvar för social utveckling, Miljömässig hållbarhet samt Effektiv och engagerad organisation som driver förändring. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.
Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.
Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget, numera HBTQI.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar MKB Net med Adecco.
Sista ansökningsdatum är 2025-12-07.
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig Rekryteringskonsult Carina Falck på carina.falck@adecco.se
alternativt på telefon 0736-847245.
För din information genomförs bakgrundskontroll samt drog- och alkoholtester på slutkandidaten i denna rekrytering.
