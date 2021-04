Teknisk projektledare till Husqvarna Group - Framtiden i Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Jönköping

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping2021-04-02Vägen till ditt nästa jobb börjar härÄr du en driven person som gillar att leda tekniska projekt?Gillar du att ha varierande arbetsuppgifter och ta ansvar för ditt arbete?Då kan detta vara jobbet för dig!2021-04-02Du kommer att ingå i ett team om ett tiotal tekniska projektledare.Ni tillhör Husqvarnas avdelning Tree Professionals där alla handhållna produkter utvecklas, såsom lövblås, trimmers och häcksaxar.Arbetet kommer huvudsakligen bestå av att leda, planera och samordna nya projekt. Du kommer att driva nyutvecklingsprojekt av produkter samt uppdateringar i det befintliga sortimentet. Från förstudier till uppföljning i produktion kommer du få leda, planera och samordna projekt, du kommer att göra detta tillsammans med linjechefer från olika avdelningar. I varje projekt kommer du att ingå i ett team med kompetenta medarbetare inom flera olika områden bla. elektronik, konstruktion, produktionslabb.Ansvar för att ditt projekt följer korrekt tidsplan och kostnader för er budget och ser till helheten för bästa lösning.Skapa tekniska underlag, du ansvarar för att granska och godkänna underlag för ex. ritningar åt konstruktörer.Stöttar kollegor i tekniska frågor och se till helhet i projekten.Husqvarna Group är ett internationellt bolag med anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är vi världsledande inom utomhusprodukter för grönytor inom både privat & offentlig sektor. Vi är pionjärer inom smarta trädgårdslösningar och visst har du hört talas om vår Automower?Vi har en oerhört stark innovationsfilosofi och vi efterlever vår företagskultur genom att fokusera på individer, hållbarhet & mångfald.Börjar du att jobba på Husqvarna Group erbjuds du:En roll på ett internationellt produktbolag där du får arbeta med de senaste teknologiernaMöjlighet att arbeta i hela utvecklingskedjan och nära företagets produkter där du direkt ser resultatet av ditt arbeteEn organisation som tar vara på varje medarbetares kompetens och där det finns stora möjligheter till kompetensutveckling både i din egen roll och inom bolagetDu är självgående, positiv och har en analytisk problemlösningsförmåga.Du trivs bra i en roll där du får vara delaktig i hela utvecklingsprocessen och gillar utmaningen i att leda projekt.Vi ser att du har ett genuint intresse för teknik, är utåtriktad samt en lagspelare.Du har en vilja av att lära dig nya saker, bidra och utvecklas tillsammans med dina kollegor.Skallkrav:Högskole- eller civilingenjörsutbildning mot elektronik eller mekatronik/Erfarenhet inom produktutveckling mot elektronik eller mekatronik5 års erfarenhet inom produktutveckling/konstruktörEtt genuint intresse för teknik och lätt att bekanta sig med ny teknikMycket god förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skriftMeriterande:Erfarenhet av teknisk projektledningKunskap om Litium jon batterier med tillhörande laddareErfarenhet av att arbeta Smartteam och Catia V5Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlacering: HuskvarnaLön: Enligt överenskommelseÄr detta tjänsten för dig? Skicka in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.Välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-31Framtiden i Sverige AB5671222