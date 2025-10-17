Teknisk projektledare sökes!
Prowork Bemanning AB / Elektronikjobb / Skurup Visa alla elektronikjobb i Skurup
2025-10-17
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Skurup
, Svedala
, Ystad
, Trelleborg
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Teknisk projektledare till marknadsledande bolag!
Vill du arbeta med tekniska projekt som bidrar till en trygg och driftsäker energiförsörjning? Nu söker vi en Teknisk projektledare till ett väletablerat företag där du får möjligheten att ta ett helhetsansvar för tekniskt avancerade projekt - från design till leverans och slutbesiktning.
Vi söker dig som trivs i en bred och varierad roll där teknik, struktur och samarbete står i fokus.
Du blir en del av ett sammansvetsat team i ett företag med korta beslutsvägar, god stämning och hög trivsel. Här finns stora möjligheter att utvecklas både tekniskt och personligt.
Företaget präglas av tillväxt , innovativa lösningar och kompetensutveckling för sina medarbetare. Du får arbeta med spännande projekt inom elkraft och bidra till att säkerställa driftsäkerheten i kritiska anläggningar .
Om rollen
Som projektledare ansvarar du för att driva projekt inom reservkraft från start till mål. Du arbetar i nära samarbete med montörer, konstruktörer, testpersonal, leverantörer och kunder.
I rollen ingår:
Att ta fram tekniska lösningar utifrån kundspecifikation
Leda projekten genom samtliga faser - från kalkyl och planering till leverans och slutbesiktning
Upprätta och följa upp tidplaner och budget
Delta i byggmöten och fungera som tekniskt säljstöd
Koordinera med interna och externa aktörer för att säkerställa projektets framdrift
Tjänsten utgår från kontoret i Skåne och innebär viss resande. Arbetstiderna är måndag till fredag, med kortare arbetsdag på fredagar. Du rapporterar till teknisk chef. Start sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.Publiceringsdatum2025-10-17Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning inom teknisk verksamhet, alternativt en teknisk högskoleutbildning med ambition att växa in i rollen.
Vi tror att du har:
Tidigare erfarenhet som teknisk projektledare eller liknande
Vana att läsa och tolka teknisk dokumentation
God datorvana, särskilt i affärssystem och Office-programmen
B-körkort Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, noggrann och tar ansvar för att dina projekt håller hög kvalitet
Du kommunicerar tydligt och bygger förtroendefulla relationer med kunder och kollegor
Du trivs i en miljö där samarbete, ödmjukhet och gemensamma mål är viktiga värden
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072), https://prowork.recman.no/job.php?job_id=432436 Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9561888