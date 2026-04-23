Teknisk projektledare
Därför är detta jobb för dig För att du vet att du som teknisk projektledare är en viktig del i att driva utvecklingen framåt. Du arbetar nära konstruktion, produktion och leverantörer för att säkerställa att tekniska lösningar möter både funktionella och affärsmässiga krav. Genom strukturerad projektstyrning, riskhantering och tvärfunktionellt samarbete förvandlar du utmaningar till möjligheter och möjligheter till resultat.
Som konsult hos oss har du alltid en plats i hjärtat - kontoret. Här får du vara en del av en inspirerande gemenskap, här kommer du alltid känna dig delaktig och värdefull.
Vägen framåt ligger i dina händer. Med din tekniska kompetens och projektledningsförmåga är du en nyckelspelare i att leverera framgångsrika projekt - och vi ser fram emot att göra det tillsammans med dig.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Planera och driva projekt från idé till färdig produkt med fokus på kvalitet, tid och budget.
Arbeta nära konstruktion, produktion, leverantörer och kunder för att säkerställa att tekniska lösningar möter krav.
Identifiera och hantera risker, lösa tekniska utmaningar och säkerställa att projektet följer standarder.
Säkerställa att rätt kompetenser, material och utrustning finns för att projektet ska genomföras effektivt.
Driva optimering av processer och arbetssätt för att öka effektiviteten och säkerställa framgång.
Kvalifikationer Vi söker dig som är självgående och lösningsorienterad med ett starkt tekniskt intresse. Du har förmågan att leda och motivera andra. Du är van att hantera komplexa projekt och att skapa resultat under både tidspress och föränderliga förutsättningar. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Utbildad civilingenjör eller högskoleingenjör inom relevant område (t.ex. maskinteknik, industriell ekonomi, eller elektroteknik).
Minst 2-3 års erfarenhet av teknisk projektledning inom den tillverkande industrin.
Erfarenhet av projektledningsverktyg (t.ex. MS Project, Jira, eller liknande), samt kunskap om produktutveckling, produktionsprocesser och kvalitetssäkring.
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
Har erfarenhet av säkerhetsklassade projekt (meriterande) - och är beredd att genomgå säkerhetsprövning vid behov.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan - från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad - för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll - du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt nya fräscha kontor i centrala Borlänge, Målaregatan 10. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-05-24. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig!
