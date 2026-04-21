Teknisk Projektledare
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Vår kund är en entreprenörsdriven aktör inom kraftdistribution med fokus på ställverk, nätstationer och teknikhus. Bolaget är ett entreprenörsdrivet företag i stark tillväxt där man nyligen har flyttat in i stora, fräscha lokaler. De arbetar i projektform vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion och större affärer. Du får möjlighet att arbeta i en dynamisk organisation med korta beslutsvägar, hög teknisk kompetens och en kultur som präglas av samarbete, ansvar och framdrift.
Mer information om företaget ges vid en telefonintervju.
Om rollen
Vi söker nu en Teknisk Projektledare som vill ta ett helhetsansvar för en variation av projekt inom elkraft och kraftdistribution.
I rollen driver du flera parallella projekt från det att affären är klar till färdig leverans. Projekten varierar i omfattning och kan inkludera allt från leverans av ställverk till kompletta teknikhus där flera delar av kraftdistributionen ska samordnas. Du ansvarar för att planera, strukturera och driva projekten framåt med fokus på tidplan, budget och kvalitet. Rollen innebär många kontaktytor där du samordnar interna funktioner såsom konstruktion, produktion och inköp samt externa aktörer som installatörer, leverantörer och underentreprenörer.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Driva projekt från start till färdig leverans
• Ansvara för tidsplan, budget och uppföljning
• Inhämta och granska tekniskt dokumentationsunderlag och ritningar samt hantera ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA)
• Samordna och koordinera interna och externa parter
• Samordna interna resurser inom konstruktion, produktion och inköp
Om dig
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera teknik, affär och projektledning. Du har erfarenhet av att driva projekt i en teknisk miljö och motiveras av att ta ansvar för både framdrift och resultat. Du har en god förmåga att sätta dig in i tekniska lösningar och förstå helheten i ett projekt från planering och konstruktion till leverans och installation. Du är van att arbeta strukturerat med tidplaner, budget och uppföljning och har ett öga för både detaljer och helhet.
Du är en person som genuint tycker om att arbeta med människor. Du får energi av att samarbeta, skapa relationer och få olika aktörer att arbeta mot samma mål. Du har en naturlig förmåga att engagera andra, skapa förtroende och få människor att leverera oavsett om det gäller kollegor, kunder eller externa parter. Du trivs i en entreprenöriell miljö där du får ta stort eget ansvar och där din förmåga att driva arbetet framåt gör verklig skillnad.
Följande är krav för tjänsten:
• Några års erfarenhet av projektledning inom elkraft, bygg, fiber eller närliggande teknisk bransch
• Teknisk förståelse, gärna inom elkraft, elinstallation, automation eller liknande
• God vana av att arbeta i affärssystem och hantera teknisk dokumentation
• Erfarenhet av att arbeta med budget, planering och uppföljning
• God systemvana
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Eftergymnasial teknisk utbildning, exempelvis inom elkraft, elteknik, automation eller liknande, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet från elkraftsbranschen eller arbete med ställverk
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: måndag-fredag
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
