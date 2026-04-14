Teknisk projektledare
Scan Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Kristianstad Visa alla marknadsföringsjobb i Kristianstad
2026-04-14
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scan Sverige AB i Kristianstad
, Halmstad
, Skara
, Linköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en person som har erfarenhet av att leda tekniska investerings- och förbättringsprojekt i produktion och vill vara en del av ett bolag som tar ansvar, från gård till gaffel? Scan söker en Projektledare som vill vara med på vår fortsatta resa tillsammans med vår nya ägare Lantmännen där vi har visionen att bli Nordens ledande livsmedelsföretag!
Det här kommer du att göraDå vi står inför en rad spännande projekt inom vår produktionsverksamhet de kommande åren så söker vi dig som vill vara med och utreda, planera, driva och följa upp projekt i vår verksamhet och framtida produktion. Projekten kommer i huvudsak handla om att identifiera och driva investerings- och förbättringsarbete, automatiseringar/robotiseringar, identifiera och utreda existerande flaskhalsar och flöden. Som projektledare hos oss får du ta hand om helheten i ett projektarbete - från framtagning av projektunderlag tillsammans med beställare - till slutdokumentation av projektet. Du startar upp projekt, driver och leder parallella projekt och har ansvar för tids- och resursplaneringen. Övriga ansvarsområden är upphandling och förhandling med leverantörer, att leda och agera stöd till projektgruppen och samordna alla samarbetspartners i projektet. Du har ansvar för löpande kontakt och uppföljning med leverantörer. Och såklart - säkerställa att projektets budget och ekonomiska plan efterföljs.
Rollen är placerad på vår anläggning i Kristianstad. Du ingår i ett lokalt team på siten och du rapporterar till Platschef.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
Universitets- eller högskoleutbildning, gärna som civilingenjör eller liknande.
Erfarenhet av en liknande eller närliggande roll med fokus på tekniska förbättringsprojekt inom produktion.
Erfarenhet av CAD (t.ex. SolidWorks, AutoCAD, Inventor eller motsvarande)
Erfarenhet inom livsmedelsbranschen är ett plus men inte ett måste
Behärskar både svenska och engelska i tal och skrift
Du är:
Engagerad och initiativtagande i ditt arbete. På ett lösningsorienterat och pragmatiskt sätt hittar du vägar fram, även i nya situationer.
Du är ambitiös, och motiveras av att utvecklas och att lära. Du vågar utmana och ifrågasätta för att utveckla arbetet och verksamheten i rätt riktning.
Mycket analytisk med en god förmåga att sätta dig in i nya sammanhang, bearbeta information och dra relevanta affärsmässiga slutsatser, som sedan ligger till grund för dina rekommendationer.
Kommunikativ och kan förmedla dina insikter på ett pedagogiskt och övertygande sätt. Dina kontaktytor sträcker sig från produktionslinje till seniora befattningshavare och styrgrupper.
Duktig på att förstå helheten, vad som skapar värde och vad du behöver leverera för att kunna ge rätt stöd till affären. Detta synsätt gör även att du även identifierar förbättringsmöjligheter.
Självständig, strukturerad och organiserad, du kan hantera parallella uppgifter och aktiviteter utan att tumma på kvalitén eller missa saker.
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt, men senast den 29/4.I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen. I slutskedet av rekryteringsprocessen kommer det att genomföras en bakgrundskontroll. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen attkontakta Talent Acquisition Specialist, Anna Lengroth på anna.lengroth@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 800 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet - samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion.
Mer om Scan Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scan Sverige AB
(org.nr 556655-4597)
291 94 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Scan Sverige Jobbnummer
9854775