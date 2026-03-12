Teknisk Projektledare
2026-03-12
Vi söker en senior teknisk projektledare till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Linköping - en global aktör inom utveckling och produktion av avancerade värmehanteringslösningar för den tunga fordonsindustrin.
Här får du en nyckelroll i utvecklingen av komponenter för framtidens fordon drivna av el, vätgas och diesel.
Detta är ett konsultuppdrag för dig som är en riktig doer - en driven projektledare som tar ägandeskap, skapar struktur och får saker att hända.
Om uppdraget
Som teknisk projektledare leder du utvecklingsprojekt genom samtliga faser - från planering till leverans. Du ansvarar för att säkra framdrift, kvalitet, kostnad och kundnöjdhet i en tekniskt avancerad och internationell miljö.
Du fungerar som navet i projektteamet och samordnar specialister inom utveckling, kvalitet, process, inköp och produktion. Rollen innebär både operativt och strategiskt ansvar där du säkerställer att projektmål uppnås enligt plan.
Exempel på ansvarsområden:
Definiera projektmål, tidsramar, milstolpar och resursbehov
Leda och koordinera tvärfunktionella projektteam
Följa upp leveranser och säkerställa att projektplanen hålls
Optimera resurser - personal, budget och tekniska verktyg
Hantera risker och avvikelser samt ta fram åtgärdsplaner
Driva kunddialoger och säkerställa tekniskt och kommersiellt genomförande
Ansvara för ekonomisk uppföljning inom projekten
Din Profil
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt eget driv. Du är en naturlig ledare som skapar engagemang i teamet och trivs i en miljö där tempot är högt och beslutsvägarna korta. Du tar ansvar, driver arbetet framåt och behåller lugnet även när förutsättningarna förändras.
• Kandidatexamen inom relevant ingenjörsområde (civilingenjör meriterande)
• Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom tillverkande industri
• Erfarenhet från fordonsindustrin är starkt meriterande
• Förmåga att leda komplexa tekniska projekt i tvärfunktionella team
• God ekonomisk förståelse och vana att följa upp projektbudget
• Mycket goda kunskaper i engelska
Meriterande:
• Kunskap om IATF
• Erfarenhet av APQP-arbetssätt
• Erfarenhet av tekniska och kommersiella fasvalideringar
• Erfarenhet av Matlab, Smartsheet, MS Project, Catia och/eller SAP
• Kunskaper i svenska
Övrig information
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: På plats 4 dagar per vecka
Omfattning: 100 %
Start: Omgående
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk Projektledare". Omfattning
