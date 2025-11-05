Teknisk Projektadministratör | Jefferson Wells | Landskrona
Experis AB / Administratörsjobb / Landskrona Visa alla administratörsjobb i Landskrona
2025-11-05
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
, Lomma
eller i hela Sverige
Är du noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer? Vi på Jefferson Wells söker nu en Projektadministratör till ett konsultuppdrag i Landskrona hos vår kund inom teknikbranschen. I rollen som Projektadministratör kommer du att arbeta med dokumenthantering i tekniska projekt. Vill du utvecklas i en administrativ och teknisk roll hos oss på Jefferson Wells? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Landskrona
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: Konsultuppdrag under 1 år
Om jobbet som Projektadministratör:
Som Projektadministratör kommer du att arbeta med att administrera och granska dokumentation i tekniska projekt. Du säkerställer att dokument hanteras enligt företagets och projektets rutiner, med fokus på korrekt version, statusspårning och arkivering. Rollen innebär nära samarbete med ingenjörsfunktioner och kräver god struktur och noggrannhet.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Administrera och kontrollera teknisk dokumentation i dokumenthanteringssystem.
* Säkerställa korrekt version och statusspårning av dokument.
* Distribuera och lagra kund- och leverantörsdokument enligt gällande rutiner.
* Uppdatera och underhålla projektets dokumentlista och framstegsrapporter.
* Samarbeta med ingenjörsteam för att säkerställa dokumentens kvalitet och efterlevnad.
Den vi söker:
För att lyckas i rollen som Projektadministratör ser vi att du är strukturerad, har god datorvana och trivs med att arbeta i en administrativ roll med teknisk prägel. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera, särskilt på engelska, och har ett öga för detaljer.
Vi söker dig som:
* Har 0-3 års arbetslivserfarenhet inom relevant område.
* Har god datorvana, gärna erfarenhet av dokumenthanteringssystem eller databaser.
* Har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
* Har en eftergymnasial utbildning, exempelvis högskoleexamen är meriterande för rollen.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "db29deda-e046-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Lovisa Karlsson Lovisa.Karlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9589201