Teknisk Produktutvecklare | Stockholm
Together Tech AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Together Tech AB i Stockholm
, Upplands Väsby
, Uppsala
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
På Together Tech arbetar vi med teknikutveckling som gör verklig skillnad. Våra ingenjörer är med och utvecklar lösningar som används inom allt från säkerhetskritiska system till avancerad medicinteknik och framtidens mobilitetslösningar. Är du Produktutvecklare med passion för innovation och ny teknik? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Vi arbetar nära våra kunder och erbjuder möjlighet att delta i spännande kunduppdrag med fokus på Security/Defence Tech, men också inom Medtech, Mobility och andra högteknologiska branscher. Hos oss får du bredden av olika uppdrag, där varje projekt är en chans att utvecklas och bidra med din expertis. Uppdragen varierar i längd och komplexitet, vilket ger dig möjlighet att arbeta i olika tekniska miljöer och bredda din erfarenhet över tid.
Som konsult hos oss arbetar du i tekniskt avancerade utvecklingsprojekt där du bidrar med din kompetens inom exempelvis följande områden:
Elektronikkonstruktion - utveckling av elektroniklösningar, schemaritning, komponentval, verifiering och test.
Teknisk Projektledning - planering och ledning av utvecklingsprojekt, koordinering mellan olika tekniska discipliner samt ansvar för leverans och teknisk kvalitet.
Inbyggda system - utveckling av mjukvara nära hårdvara, integration mellan system samt arbete med realtidskrav och robusta lösningar.
Du arbetar i tvärfunktionella team tillsammans med andra ingenjörer och specialister där samarbete och teknisk problemlösning står i centrum.
Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom teknik eller produktutveckling.
4+ års erfarenhet av teknisk produktutveckling inom ditt kompetensområde.
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska och engelska.
En del av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden och för dessa krävs en säkerhetsprövning innan du kan påbörja uppdraget. Svenskt medborgarskap är krav gällande säkerhetsklassat område.
Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom ditt expertis område och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2026, 2025 och 2024 av Karriärföretagen!
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Anna Öfwerman, på telefon 076790 738 026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7310281-1892525". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Together Tech AB
(org.nr 556576-4668), https://career.togethertech.com
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Together Tech Jobbnummer
9797077