Teknisk produktföreträdare (TPF) inom Teknisk bevakning
2025-12-21
Som TPF i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
Om enheten och verksamhet
Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) i Enköping och Stockholm består av ca 175 medarbetare på 7 avdelningar. Enhetens huvudsakliga uppgift är anskaffning och förvaltning av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl krig som kris och fred. Försvarsmakten och enheten är under stark tillväxt, vilket leder till att vi ställs inför nya utmaningar och uppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Teknisk bevakning är ett komplement till det människan kan göra inom bevakning samt fysisk säkerhet, med stöd av IT-system/ -teknik och är stöd för insats. I rollen som TPF kommer du ha ansvar inom ramen för materielområdet Teknisk bevakning avseende Försvarsmaktens materielförsörjning.
• Under systemets utvecklingsskede leda framtagandet av tekniska kravspecifikationer som grund för upphandling och utveckling, i nära samarbete med användare
• Säkerställer att utvecklade system möter användarnas behov över tid
• Leder mottagning av utvecklade system samt överlämnar dessa för användning i Försvarsmakten.
• Säkerställer att erforderliga resurser för drift och underhåll finns över tid
• Säkerställer att systemens dokumentation är aktuell över tid.
• Leder framtagning av utvecklingsplaner och ekonomiska underlag för att systemen ska möta användarbehoven över tid
• Leder avveckling eller ersättning av system
• Aktivt arbetar med ständiga förbättringar av verksamheten
Du rapporterar till sektionschef.
• Akademisk utbildning inom teknik/it/systemvetenskap alternativt jämförbar kombination av utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Goda kunskaper om kravställning av tekniska system, främst på behovssidan
• Erfarenhet av att ha arbetat med ISO 15288 (System and software engineering)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet av försvarsindustrin, FM, FMV eller annan statlig myndighet samt internationella samarbeten
• Vana vid att dokumentera, kravställa och följa upp tekniska leveranser
• Erfarenhet av förvaltning av it-system och it-säkerhet i stora organisationer
• Flerårig erfarenhet av arbete i ledande position, t.ex. projektledning
• Erfarenhet av budgetering och ekonomisk uppföljning
• Erfarenhet av ILS (Integrated logistic system)Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är prestigelös och lösningsorienterad. Du är strukturerad och har ett stort säkerhetsmedvetande. Du är flexibel och öppen för snabba förändringar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningsform Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten. Individuell lönesättning tillämpas.
Sysselsättningsgrad Heltid
Arbetsort Enköping. Resor i tjänsten förekommer.
Tillträdesdatum Enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen kontakta
Sektionschef, Andreas Zetterlind
Information om rekryteringsprocessen
Personalhandläggare, Lina Nilsson
Fackliga företrädare
• SACO-S - Ann-Marie Löfwenberg
• SEKO - Benny Augustsson
• OFR/S - Clarence Arnstedt
• OFR/O, OF Enköping - Mikael Eriksson
Samtliga nås via växeln: 010-825 70 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-25. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
