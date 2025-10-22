Teknisk OT/IT säkerhetskonsult
2025-10-22
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-10-22Beskrivning av jobbet
Efterfrågan på våra tjänster ökar och vi behöver därför förstärka vårt team som arbetar med OT&IT Säkerhet. Är du vår nästa i raden av tekniska specialister?
Vi lägger stor vikt vid det personliga och din konsult mässighet. Du kommer att lära dig mycket hos oss, och vi hjälper dig att utvecklas i din karriär. Du bör vara en lagspelare då vi ofta arbetar i breda team.
I detta fall är det en rekrytering mot ett befintligt uppdrag, som konsult i kunduppdrag.
Som konsult inom OT-/IT-säkerhet hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande och intressanta kunder i uppdrag mot industri och kritisk infrastruktur. Baserat på din erfarenhet och kunskap kommer du att få möjlighet att arbeta i olika projekt och uppdragsteam. Områden vi ser att du kan komma att arbeta inom som rör denna rekrytering:
Drift och nyinstallationer i industriella miljöer i en stor variation av olika tekniska lösningar
Installationer av Windows och Linux baserade plattformar
Några års arbete med Windows Server och virtualiserings plattformar
Säkerhetsuppdateringar och applikations uppgraderingar men även säkerhetslösningar så som smartcards och federations tjänster
Proaktivt löpande hantering av kundmiljöer med höga säkerhetsrutiner
Kravhantering och krav mitigering
Migreringar och patchning
Uppdraget utförs i huvudsak på plats hos kund i Stockholm.Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven och nyfiken och vill göra samhällsnytta.
Vi tror att du har flera års erfarenhet av OT- & IT-relaterade arbeten. Du har framförallt arbetat med drift, underhåll och installationer helst i komplexa miljöer. Du är en skicklig problemlösare och har lätt för att samarbeta med andra. Du har troligtvis erfarenhet av tekniskt säkerhetsarbete och både kunskap och arbetslivserfarenhet av hur brandväggar, switchar och servrar konfigureras och installeras. Det är fördelaktigt om du även har god kännedom om nätverks infrastruktur vid felsökning etc.
Du har arbetslivserfarenhet av nedan:
Windows Server och Linux
Windows Active Directory och SCCM
GPO
CS och PKI
Certifikat hantering
Kunskaper om HSM, FIPS 140-3, loggning i windows
Arbeta med teknisk planering (t.ex. val av IPAM, SIEM, virtualisering, disaster recovery backup, nätverksprodukter och fysisk nätverksplanering).
Installation av hårdvara, mjukvaror och special lösningar
Hyper V och andra virtualiserings plattformar
För många av våra uppdrag krävs svenskt medborgarskap då säkerhetsprövning och registergodkännande är en del för att komma in hos flera uppdragsgivare pga försvarsrelaterad verksamhet. Godkänd säkerhetsprövning är ett krav för anställning.
Ytterligare information
Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 20 september.
Kontaktperson för frågor:
Michael Blom, michael.blom@afry.com
Sektionschef Cyber Linköping
Ellinor Danielsson, ellinor.danielsson@afry.com
Rekryteringspartner AFRY
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
