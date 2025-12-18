Teknisk ledare - hållbart byggande
2025-12-18
Dina arbetsuppgifter
Göteborg växer och förändras snabbt.
Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och stadsfastighetsförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Vi spelar en aktiv roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle, vilket märks i flera av våra spännande och utmanande projekt till exempel byggandet av Sveriges första fossilfria förskola Hoppet och förskolan Friedländers gata där fokus låg på återbruk för att minska klimatpåverkan. Tillsammans med andra förvaltningar i staden skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.
Stadsfastigheters avdelning förvaltning och fastighetsutveckling ansvarar för att säkerställa våra fastigheters användbarhet över tid med god teknisk status, hållbarhet och nöjda kunder. Avdelningen ansvarar för att beställa genomförandet av underhålls- och investeringsåtgärder, reparationer och löpande tillsyn och skötsel av förvaltningens utförandeavdelningar. Vi har en strategisk roll inom hela teknik- och hållbarhetsområdet och vi tar fram och följer upp tekniska krav och anvisningar som behövs i drift och byggnation samt leder och samordnar miljöfrågor i förvaltningen. Vi arbetar aktivt med att minska våra utsläpp av växthusgaser och nå målen i Göteborg stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030.
Vi söker nu en teknisk ledare - hållbart byggande, med inriktning klimatomställning. Som teknisk ledare erbjuds du ett självständigt och spännande arbete där du är en viktig del i förvaltningens miljö- och klimatarbete, för att uppnå Göteborg stads miljömål. Du kommer att arbeta nära förvaltningens olika avdelningar för att driva arbetet framåt. Arbetsuppgifter
- Som teknisk ledare - hållbart byggande är du huvudansvarig för förvaltningens innovationsprogram Hoppet - med fokus på den breda och kostnadseffektiva omställningen där utsläppen av växthusgaser i ny- och ombyggnation ska reduceras till nära noll 2030.
- Du leder och håller samman det övergripande arbetet för förvaltningens konkreta innovationssatsningar i utvalda byggprojekt, i syfte att testa ny teknik och nya metoder och visa vägen för den breda klimatomställningen.
- Du leder och initierar tekniska utvecklingsprojekt och utredningar inom hållbart byggande.
- Du arbetar i nära samarbete med byggprojektledare, miljöspecialister och andra tekniska specialister.
I tjänsten ingår att sprida information och bygga nätverk genom kommunikation via media, konferenser, hemsida mm.
För denna tjänst söker vi dig som har relevant femårig högskoleutbildning tillsammans med flerårig erfarenhet av att självständigt leda liknande arbete, gärna i fastighets- eller byggbranschen, samt projektledning. Du har en helhetsförståelse för hur miljö, bygg, system- och materialval samverkar, samt erfarenhet av FoUI-arbete och byggnadsrelaterade hållbarhetsfrågor. Ytterligare ser vi att erfarenhet av kalkyl, LCC/LCA och god kunskap av byggprojekt är viktigt för att lyckas i rollen.
Du brinner för omställningen till ett hållbart samhälle med låg klimatpåverkan. För att lyckas i rollen som teknisk ledare - hållbart byggande har du ordentligt med driv, är analytiskt och systematisk samt har kapacitet att hantera en komplex innovationsprocess, komplexa FoUI-frågor och projekt. Du blir en nyckelspelare för att vi ska nå framgång i vår målsättning att bli en fossilfri bygg- och fastighetsförvaltning och vi tror att du är en person som har god förmåga att kommunicera, inspirera och engagera samt att på ett ödmjukt sätt också ta tillvara på andras kompetens.
Övrigt
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Ersättning
