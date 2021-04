Teknisk Innesäljare - Assa Abloy Entrance Systems Sweden AB - Säljarjobb i Landskrona

Prenumerera på nya jobb hos Assa Abloy Entrance Systems Sweden AB

Assa Abloy Entrance Systems Sweden AB / Säljarjobb / Landskrona2021-04-14ASSA ABLOY Entrance Systems sökerTeknisk innesäljare med placering i Landskrona alt JärfällaPedestrian Door SolutionsASSA ABLOY Entrance Systems är på en resa full av potential och möjligheter! En resa där engagerade och passionerade medarbetare är med och förändrar branschen, revolutionerar verksamheten och omdefinierar framtiden. Innovation och hållbarhet är kärnan när vi utvecklar och levererar våra toppmoderna automatiserade entrélösningar och tillsammans förenas vi i våra tre kärnvärden:Handlingskraft - Vi litar på varandras förmågorInnovation - Vi tror på förändringIntegritet - Vi står upp för vad som är rättVill du vara med på vår resa? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!2021-04-14Som teknisk innesäljare kommer du att arbeta i en roll men många kontaktytor. Du samarbeta brett med våra servicetekniker ute på fältet samt våra kunder för att sälja uppgraderingar och utbyten av våra produkter. Vårt mål är alltid att sälja kompletta dörrlösningar till våra kunder. I ditt dagliga arbete kommer du arbeta med offerthantering av dörrlösningar till kund, uppföljning av offert samt orderläggning av offerterna i vårt affärssystem. Du kommer också som teknisk säljare jobba nära våra kunder utifrån deras behov och uppsatt budget.Kvalifikationer och personlighetGenom att kombinera tekniskt intresse med förståelse för kundens behov bygger du upp starka kundrelationer och nära samarbete med våra servicetekniker. Du har antingen en bakgrund som säljare med dokumenterat goda resultat och erfarenhet av B2B försäljning eller gedigen erfarenhet som service/installationstekniker där produkt- och applikationsförståelse är av stor vikt, men också förståelse för kundens behov i att förlänga produkternas livscykel.För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är en skicklig förhandlare med teknisk förståelse och intresse. Du är mål- och resultatinriktad och drivs av att göra affärer. Ditt arbetssätt är strukturerat och du har god administrativ förmåga vilket gör att du leverera resultat med hög kvalitet. Du kommunicerar enkelt med kollegor och kunder och har lätt för att samarbeta och skapa relationer med andra. Din servicenivå är hög och du är flexibel vilket göra att du har lätt för att prioritera i det dagliga arbetet. Du talar och skriver flytande svenska och behärskar engelska som är vårt koncernspråk.Kontakt och ansökan:Har du ytterligare frågor eller funderingar gällande tjänsten, vänligen kontakta Servicechef Niklas Svärd på telefon: +46 10 47 47 719 eller maila till: niklas.svard@assaabloy.com "Let's open the doors to the future - together!Working for ASSA ABLOY means that you will be part of a dynamic environment, developing innovative solutions to improve our customers' lives. As the global leader in door opening solutions we are using the latest technologies to open doors to events, hospitals, education, homes, hotels, airports and businesses. Joining ASSA ABLOY means being part of a fast-moving company with many opportunities.Would you like to join us in opening doors of the future?"Sista dag att ansöka är 2021-04-30Assa Abloy Entrance Systems Sweden ABLodjursgatan 1026144 Landskrona5691120