Teknisk handläggare stödsystem
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige?
Om enheten
Driftsstyrningskontoret (DSK) som är en del av Marinens materielkontor som utformar och upphandlar både förebyggande och avhjälpande tekniskt underhåll för Försvarsmaktens all Marinmateriel, fartyg och båtar. Med professionella medarbetare genomför och utvecklar vi verksamheten tillsammans med övriga Försvarsmakten samt i nära samarbete med Försvarets materielverk och industrin. Enheten (DSK) består av ca 90 medarbetare fördelade på fyra avdelningar med verksamhet i Karlskrona, Berga, Muskö samt Göteborg. Dessa tjänster är placerade i Karlskrona.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teknisk beredare är det du som inför, uppdaterar samt följer upp data i de digitala stödsystemen SAP/PRIO och LIFT. Du är både förutsättningsskapande i vår verksamhet och aktiv i vårt dagliga arbete. Du ser till att sektionens övriga medarbetare har rätt förutsättningar att lösa sina arbetsuppgifter inom den tekniska tjänsten. Dina arbetsuppgifter är bl.a. teknisk administration, beställningar, omlagring, hantering utbytesenheter, registerhållning, beredningsstöd åt chef och produktionsledare, hantering av sektionens sällanuppgifter/procedurer i SAP/PRIO.
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i affärssystemet SAP
• Dokumenterad erfarenhet av teknisk handläggning och teknisk uppföljning
• Dokumenterad erfarenhet av administrativ arbete
• Goda Kunskaper i office-paketet
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, , självgående, noggrann och har en god administrativ förmåga. Du är en lagspelare som presterar med hög kvalité, även under perioder med hög arbetsbelastning. Du är van att ha många kontakter och trivs med många bollar i luften samt är en bra problemlösare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av LIFT
• Formell utbildning i SAP
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
I tjänsten ingår tjänsteresor, främst inom Sverige.
Befattning: Civil.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträde efter överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Per Stening.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Magnus Olsson.
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zackrisson.
OFR/S Björn Engren.
OFR/O Fredrik Lambert.
SEKO Lenny Johansson.
Samtliga ovan personer nås via FM växel 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-14. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
