Teknisk handläggare med inriktning skyddsrum
2026-02-23
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda arbetet med att göra hela Sverige redo? Då kan du vara vår nästa kollega.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som arbetar med frågor rörande skyddsrum. Gruppen arbetar bland annat med utveckling av tekniskt stöd, kunskapsutbyte/uppbyggnad med andra myndigheter samt slutbesiktningar av nybyggda skyddsrum.
Du kommer att delta i arbetet med konstruktionsrelaterade frågor kopplade till befintliga skyddsrum, ombyggnadsprojekt och ersättningsskyddsrum. Du kommer också arbeta löpande med teknikutveckling inom skyddsrumssystemet.
I din roll ingår att ge teknisk support och vägledning i skyddsrumsfrågor internt men också till byggbransch, fastighetsägare, skyddsrumssakkunniga och andra myndigheter.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning med inriktning mot byggnadsteknik och byggnadskonstruktion eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Flerårig erfarenhet av att driva egna projekt.
- Giltigt B-körkort.
Det är meriterande om du har:
- God kännedom om de lagar och förordningar som reglerar byggbransch och samhällsbyggnad.
- Erfarenhet av projekt gällande kvalificerade byggen, med fokus på armerade betongkonstruktioner.
- Erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning.
- Certifikat som kvalificerad skyddsrumssakkunnig.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och arbetet medför resor.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade.
Anställningen är placerad på enheten för skyddsrum. Enhetens uppgift är att tillgodose befolkningens behov av skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum. I uppgiften ingår kontroll och tillsyn av skyddsrum, vägledning till berörda aktörer för att utforma, utrusta och nyttja skyddsrum.
I Sverige finns drygt 64 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.
Vi har en förändrad hotbild, nya demografiska förutsättningar och en ny bild av det civila försvaret. Det innebär att verksamheten är mitt i ett omfattande förändringsarbete där skyddsrumsverksamheten är integrerad med annat arbete avseende civilt försvar och befolkningsskydd, vilket betyder att Myndigheten för civilt försvars och enhetens arbetsuppgifter kan komma att vidareutvecklas och byta fokus på sikt.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Katja Berglund. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Lena Bäcklund Gillstedt (ST) och Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
