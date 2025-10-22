Teknisk förvaltningsledare
2025-10-22
Vi söker en teknisk förvaltningsledare till avdelningen för digitalisering och it. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle.
Arbetsuppgifter
Som teknisk förvaltningsledare ansvarar du för det övergripande och sammanhållande arbetet med den tekniska förvaltningen av vår webb, intranät, konferenssystem och e-postsystem men även vissa andra it-plattformar. Vår miljö bygger idag på on-prem-lösningar som är outsourcade hos en it-leverantör.
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för den tekniska förvaltningsdelen med drift, utveckling, support och uppföljning av:
• Extern webb plattform (för närvarande Episerver/Optimizely) och intranätplattform (för närvarande Sitevison)
• Konferenssystem (Cisco Meeting Server/Jabber)
• E-postsystem
Dina arbetsuppgifter innefattar:
• Planera och samordna arbetsinsatser som rör förvaltning, utveckling och support gällande myndighetens externa webb och intranät. Dina samarbetspartners finns då på avdelningen för digitalisering och it, myndighetens it-leverantör, kommunikationsenheten samt den externa webbyrån
• Delta i att upphandla system och nya tjänster
• Följa upp säkerheten kring dina ansvarsområden
• Bistå med felsökning och support kopplat till den tekniska plattformen inom dina förvaltnings objekt.
I rollen ingår att arbeta med spännande förändringsarbeten inom myndigheten och det finns möjligheter att utveckla denna tjänst vidare beroende på kompetens.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskap och erfarenhet inom området som vi bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom liknande roll som förvaltningsledare.
Du har goda IT-kunskaper och arbetar obehindrat med Office-paketet. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, och har lätt för att förklara komplicerade tekniska termer för dem som inte är insatta i ditt område.
Det är meriterande om du har erfarenhet av tekniska plattformar för Episerver/Optimizely samt har erfarenhet av förvaltning av e-postsystem.
Dina personliga egenskaper
Som person är du utvecklingsorienterad och du driver självständigt och proaktivt dina uppgifter framåt. Du trivs i en dynamisk miljö och är flexibel, prestigelös och samarbetar lyhört och tillmötesgående både internt och externt. Du bidrar konstruktivt till gruppens framgång genom att dela information och kunskap. För att lyckas bra i rollen har du en god förmåga att förstå olika perspektiv, kan snabbt finna kärnan i komplex information och fatta rätt beslut utifrån det och kan leverera med god kvalitet även under hög arbetsbelastning.
Vi tror att du gillar variation och att du arbetar effektivt under skiftande förutsättningar. Det kommer naturligt för dig att ta ansvar för dina uppgifter och din egen utveckling, samtidigt som du bidrar till helheten och myndighetens utveckling.
Som representant för myndigheten är du förtroendeingivande, tydlig och har förmågan att bygga tillitsfulla relationer. Som person är du säkerhetsmedveten och har stor personlig mognad med eget driv.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning på samtliga tjänster. Du rapporterar till avdelningschefen som ingår i en av myndighetens ledningsgrupper. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om hybridarbete.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att svenskt medborgarskap krävs för denna befattning. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
• Avdelningschef Håkan Larsson, 08-657 61 02
• Hr-specialist Rebecca Svanedal, 08-657 61 05
• Facklig företrädare, Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
I rekryteringen samarbetar IMY med Computer Sweden Recruitment. Vid frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta rekryteringskonsult Johanna Nordberg på 0703343159.
Hur ansöker jag?
Sista dag för ansökan är den 16 november 2025. Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Rekryteringens referens är IMY-2025-19887.
Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivare Integritetsskyddsmyndigheten
