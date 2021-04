Teknisk Förvaltningsansvarig Webb och integration - H o S Sverige AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

H o S Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-21Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Vi samlar hela lärarprofessionen i det största förbundet, för vi vet att det är tillsammans som vi får bäst förutsättningar att skapa framtidens skola.Nu söker vi dig som vill ta helhetsansvar för våra webbar och vara med och påverka utvecklingen av en helt ny webb.Om rollenI denna roll blir du IT-Specialist och tekniskt förvaltningsansvarig för ett antal av våra webbar.Detta innebär att du kommer jobba med integrationer, kravställa mot leverantörer, hjälpa vår IT-support med avancerad felsökning av felrapporter.Du kommer även att agera teknisk rådgivare för verksamheten och hjälpa dem att kravställa.Vår stora sajt Lararforbundet.se ska göras om helt och här kommer du att få vara med från början i det stora projektet som teknisk rådgivare/projektdeltagare och driva framåt till en ny lösning!Nedan ser du exempel på vad din roll kommer innefatta:Intern och extern support av våra webbarSe till att integrationer till webbarna fungerarFelsökning webb och i API:er samt buggrapporteringKravställning och avstämning mot verksamhet och leverantörer (webbyråer)Ansvara för Google Analytics samt övriga plattformar för webbanalysAdministrera DNS, hantera certifikat på webbarna, konfigurera larm för api:er på webbsidor och loginverktygTestning av stagingmiljöer och uppföljning i produktionHa koll på och vidareutveckla behörighetsstrukturen för respektive webbarUtbilda/dokumentera för IT-supporten i behörighetsstrukturernaOm digVi söker dig som jobbat med teknisk drift och förvaltning av webblösningar tidigare.Du tycker det är roligt med teknik och ser också en fördel i att ha en social och koordinerande roll då du kommer i nära kontakt med verksamheten.Med fördel har du koll på Episerver men det är inget krav, det fungerar även om du jobbat med andra CMS tidigare.HTML kunskaper är önskvärt samt kompetens och erfarenhet av integration och hur t ex DNS och api:er fungerar.Vad kan vi erbjuda dig?Du kan se fram emot ett omväxlande jobb i en organisation som är i en spännande utveckling.För oss är det viktigt med IT och att ha bra systemstöd och därför kommer du kunna jobba i en tekniskt innovativ miljö med ny teknik.Vi har ett av marknadens bästa kollektivavtal med tjänstepension, och vi kan erbjuda dig subventionerade luncher, flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag.Vårt fina aktivitetsbaserade kontor är beläget centralt i Stockholm nära till kommunikationer. Hos oss får alla ett stort eget ansvar för att forma sin roll och planera sin egen arbetsdag med flexibilitet. Vi är stolta över att vi vunnit Guldnappen och därmed utsetts till Sveriges bästa arbetsgivare för småbarnsföräldrar, ett viktigt kvitto för oss att du kan styra din tid på rätt sätt. Vi är också stolta över resultatet från vår senaste medarbetarundersökning. Den visade att hos oss är ledarskapet bra, stämningen god och medarbetarna upplever att de arbetar mot tydligt uppställda mål.2021-04-21I denna rekrytering samarbetar vi med House of Skills, vid frågor går det bra att vända dig till Linda Freij på mail: linda@houseofskills.se alt på telefon: 0739-613072. Vi intervjuar löpande för tjänsten så ansök gärna så snart som möjligt.Vi ser fram emot din ansökan!Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Vi är ett fackligt professionsförbund med över 234 000 medlemmar från skolans alla delar. Vi organiserar till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, gymnasielärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare, lärare i musik- och kulturskolor och skolledare. Vi samlar hela lärarprofessionen i det största förbundet, för vi vet att det är tillsammans som vi får bäst förutsättningar att skapa framtidens skola.Sista dag att ansöka är 2021-05-21H o S Sverige ABSegelbåtsvägen10226 STOCKHOLM5709125