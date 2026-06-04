Teknisk förvaltare till Statens fastighetsverk
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Nu söker vi en teknisk förvaltare inom park och mark till Statens fastighetsverk i Ulriksdal. I rollen ansvarar du för att planera och säkerställa det långsiktiga underhållet av park- och markområden, med målet att bevara fastigheternas ekonomiska och kulturhistoriska värden.
Tillsammans med fastighetsförvaltare och driftsorganisation initierar, analyserar och tar fram beslutsunderlag för underhålls- och ombyggnadsprojekt. Du driver projekten vidare i rollen som projektledare, där du ansvarar för budget, planering, upphandling, samordning samt uppföljning.
Som teknisk förvaltare arbetar du även med att ta fram skötselplaner för park- och trädmiljöer, där även riskträd-bedömning ingår. Fastigheterna har höga kulturhistoriska värden, vilket ställer krav på ett noggrant och varsamt arbetssätt för att säkerställa ett långsiktigt bevarande.
Inom fastighetsområdet finns hyresgäster, vilket i vissa fall kan innebära att säkerhetsprövning krävs inför projekt där de är involverade. Denna prövning hanteras av respektive hyresgäst.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid, med preliminär start 15 augusti 2026 och beräknas pågå till och med 31 juli 2027. Placeringen är vid Ulriksdals slott och arbetet sker på plats. Resor kan förekomma.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning med inriktning landskapsingenjör, landskapsarkitekt eller likvärdigt, alternativt förvärvat liknande kunskaper genom praktisk erfarenhet
• B-körkort
•Minst tre års erfarenhet av arbete med underhåll av trädbestånd och hantering av riskträd
•Minst tre års erfarenhet av att arbeta som projektledare.
•Goda kunskaper inom tal och skrift svenska.
•Minst tre års erfarenhhet inom offentliga upphandlingar (LOU 2016:1145).
•Minst tre års erfarenhet av lagar, föreskrifter och andra krav som är kopplade till fastighetsägaransvaret samt entreprenadjuridik
Meriterande för tjänsten:
•Erfarenhet kring park och mark som har ett kulturhistoriskt värde
•Kunskaper inom park och markfrågor
•Kunna beskriva i detalj arbetssätt och för att möjliggöra verifiering av kompetens och erfarenhet av arbetsområdet
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-06-09.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström Maja.Nystroem@adecco.se Jobbnummer
9947693