Teknisk Drifttekniker

Nordiska Bemanningsgruppen AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2026-02-04


Publiceringsdatum
2026-02-04

Om tjänsten
Vi söker dig som vill bidra till hög kvalitet i fastighetsdriften och som trivs i en självständig roll med stort ansvar. Du har en teknisk bakgrund, erfarenhet av fastighetssystem och brinner för att skapa trygga, välfungerande och energieffektiva fastigheter för våra kunder. <br>

<br>
Om du vill arbeta i ett företag där din kompetens värdesätts och där utveckling uppmuntras, passar du hos vår kund.

Vad innebär rollen
Som drifttekniker hos vår uppdragsgivare kommer du att ansvara för:

• Drift, tillsyn och skötsel av fastighetstekniska system såsom värme, ventilation, kyla, el och VVS

• Felavhjälpande underhåll och optimering av fastigheternas drift

• Rondering, felsökning och rapportering genom digitala system

• Löpande kontakt med kunder, entreprenörer och leverantörer

• Att säkerställa att leveransen sker med hög kvalitet och god service

Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet som drifttekniker eller liknande inom fastighetsdrift

• Erfarenhet av styr- och reglerteknik

• Teknisk utbildning inom VVS, el, drift eller fastighetsteknik

• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

• B-körkort

• Förmåga att arbeta självständigt och lösningsorienterat

• God servicekänsla och professionalism i kundkontakt

<br>
<br>
Meriterande

• Certifikat som kylcertifikat, elbehörighet eller OVK

• Erfarenhet från kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet

<br>

<br>
Vi söker dig som:

• Är strukturerad och noggrann

• Tar ansvar för dina uppdrag och säkerställer hög kvalitet

• Trivs i en självständig roll, men också värdesätter gott samarbete

• Har en positiv inställning och ett lösningsorienterat mindset

• Är kommunikativ och känner dig trygg i kunddialoger

Anställningen
• Tillsvidareanställning
• Start enligt ök

Om företaget
Vår uppdragsgivare är ett etablerat servicebolag som levererar helhetslösningar inom fastighetsdrift, teknisk förvaltning och lokalvård.
<br>
<br>
De arbetar med kommersiella fastigheter, bostadsrättsföreningar och offentliga verksamheter runt om i Stockholmsområdet och har byggt upp ett starkt förtroende genom starkt fokus på kvalitet, ansvar och långsiktiga kundrelationer.

<br>
<br>
Nu fortsätter de att växa och söker engagerade och kompetenta drifttekniker som vill bli en del av deras team.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
