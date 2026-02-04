Teknisk Drifttekniker
Vi söker dig som vill bidra till hög kvalitet i fastighetsdriften och som trivs i en självständig roll med stort ansvar. Du har en teknisk bakgrund, erfarenhet av fastighetssystem och brinner för att skapa trygga, välfungerande och energieffektiva fastigheter för våra kunder. <br>
Om du vill arbeta i ett företag där din kompetens värdesätts och där utveckling uppmuntras, passar du hos vår kund.
Vad innebär rollen
Som drifttekniker hos vår uppdragsgivare kommer du att ansvara för:
• Drift, tillsyn och skötsel av fastighetstekniska system såsom värme, ventilation, kyla, el och VVS
• Felavhjälpande underhåll och optimering av fastigheternas drift
• Rondering, felsökning och rapportering genom digitala system
• Löpande kontakt med kunder, entreprenörer och leverantörer
• Att säkerställa att leveransen sker med hög kvalitet och god serviceKvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet som drifttekniker eller liknande inom fastighetsdrift
• Erfarenhet av styr- och reglerteknik
• Teknisk utbildning inom VVS, el, drift eller fastighetsteknik
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Förmåga att arbeta självständigt och lösningsorienterat
• God servicekänsla och professionalism i kundkontakt
Meriterande
• Certifikat som kylcertifikat, elbehörighet eller OVK
• Erfarenhet från kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet
Vi söker dig som:
• Är strukturerad och noggrann
• Tar ansvar för dina uppdrag och säkerställer hög kvalitet
• Trivs i en självständig roll, men också värdesätter gott samarbete
• Har en positiv inställning och ett lösningsorienterat mindset
• Är kommunikativ och känner dig trygg i kunddialoger
Anställningen
• Tillsvidareanställning
• Start enligt ökOm företaget
Vår uppdragsgivare är ett etablerat servicebolag som levererar helhetslösningar inom fastighetsdrift, teknisk förvaltning och lokalvård.
<br>
De arbetar med kommersiella fastigheter, bostadsrättsföreningar och offentliga verksamheter runt om i Stockholmsområdet och har byggt upp ett starkt förtroende genom starkt fokus på kvalitet, ansvar och långsiktiga kundrelationer.
<br>
Nu fortsätter de att växa och söker engagerade och kompetenta drifttekniker som vill bli en del av deras team. Ersättning
