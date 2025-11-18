Teknisk Driftansvarig Till Falab/libo
Performiq AB / Fastighetsskötarjobb / Lindesberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Lindesberg
2025-11-18
Tjänstebeskrivning & erbjudande
FALAB/LIBO söker nu en praktisk, nyfiken och initiativtagande person som vill axla ansvaret som deras nya driftansvariga. Tycker du om att lösa problem, ta ansvar och arbeta med varierande tekniska system inom fastigheter? Har du erfarenhet inom VVS, el, tele, passersystem eller liknande tekniska områden? Då kan du vara den vi söker!
Som driftansvarig kommer du att arbeta operativt med drift, underhåll och optimering av FALAB/LIBOs fastighetstekniska system och installationer. Det kan handla om allt från värme, ventilation och vatten till el, styr- och passersystem. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med övriga kollegor i driftgruppen - ett engagerat team med olika specialistkompetenser som hjälper varandra i vardagen.
Arbetet är varierande och du planerar i stor utsträckning din egen dag. Du bidrar till att våra fastigheter fungerar effektivt, energimässigt och säkert, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i ett modernt och tekniskt framåtlutat fastighetsbolag.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Drift, service, felsökning och underhåll av tekniska system
• Ronderingar och förebyggande underhåll
• Medverkan vid myndighetsbesiktningar och uppföljning av åtgärder
• Uppföljning och optimering av energi- och driftkostnader
• Samarbete med kollegor, entreprenörer och leverantörer
Hos FALAB/LIBO får du stor frihet under ansvar, möjlighet till internutbildning och att utveckla din kompetens inom flera tekniska områden.
Personprofil
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och erfarenhet av drift eller service av fastigheter, anläggningar eller liknande tekniska miljöer. Du är en problemlösare som gillar när dagarna ser olika ut och som trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du är prestigelös, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga - för hos oss är lagkänslan viktig. Vi värdesätter att du vill lära dig nytt, dela med dig av dina kunskaper och bidra till gruppens gemensamma utveckling.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av drift, service eller underhåll inom fastighet, VVS, el, tele eller passersystem
• Förståelse för hur tekniska system samverkar i en fastighet
• Teknisk utbildning är meriterande, men praktisk erfarenhet och ett genuint teknikintresse väger tungt
• Meriterande med god IT-vana och förmåga att läsa driftkort, el- och flödesscheman
• B-körkort
Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet och ditt intresse för teknik och fastigheter.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 07:00-16:00, måndag-fredag
Placering: Lindesberg med fastigheter inom kommunen
Företagspresentation
FALAB (Fastigheter i Linde AB) är ett kommunägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 67 fastigheter på totalt 176 305 kvm till ett värde av 3,2 mdkr. Bolaget verkar endast i Lindesbergs kommun, från Ramsberg i norr till Fellingsbro i söder. Merparten av fastigheterna är verksamhetslokaler - skolor, förskolor, äldreboenden, gruppboenden, idrottshallar m.m.
FALAB äger i sin tur bostadsbolaget Lindesbergsbostäder AB (LIBO), som förvaltar 40 fastigheter med drygt 1 100 lägenheter.
Koncernen har cirka 29 anställda, präglas av laganda och teknisk nyfikenhet, och arbetar ständigt med att utveckla moderna och energieffektiva fastigheter. Hos oss får du en arbetsplats med högt i tak, engagerade kollegor och möjligheten att växa med framtidens fastighetsteknik.
Om PerformIQ
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Helena Bergström på 073-3537529. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
