Teknisk dokumentatör
Consensus Sverige AB / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-02-23
Vi söker nu en strukturerad och noggrann Teknisk dokumentatör till vår kund i Västerås. Rollen passar dig som trivs i en teknisk miljö där ordning, struktur och kvalitet i dokumentation är avgörande för en effektiv produktion.
Här får du en central roll i att säkerställa att korrekt och komplett dokumentation finns tillgänglig inför och under produktion, samt att informationsflödet fungerar smidigt mellan olika system och funktioner.
Om uppdragetSom Teknisk dokumentatör ansvarar du för att skapa, granska och administrera teknisk dokumentation kopplad till produktion och materialhantering. Du arbetar nära produktion, teknik och planering och säkerställer att rätt underlag finns på plats i rätt tid.
Rollen innebär både administrativt och tekniskt arbete i flera olika system och kräver god struktur, systemförståelse och samarbetsförmåga.
Exempel på arbetsuppgifter:
Granska och skapa materiallistor (BOM)
Skapa ritningspaket och sammanställa dokumentation
Hantera och mergea instruktioner, materiallistor och ritningsunderlag
Ladda upp och administrera dokument i gemensamma SharePoint-miljöer
Skicka dokument för översättning (exempelvis engelska och polska)
Skapa etiketter, pallflagor och övrig produktionsmärkning
Förbereda och säkerställa komplett dokumentation inför produktion
Skapa produktionsplaner
Arbeta i SRMS (EAM/EAP-system) med att skapa artiklar, arbetsordrar, assets och behov utifrån baseline och materiallistor
Hantera RedX kopplat till SharePoint, SRMS och produktion
Generera TFS dummybehov
Skripta och automatisera arbetsmoment med hjälp av VBA och Python
Hantera utskrifter av instruktioner, checklistor och etiketter
Administrera och allokera material/utrustning vid behov
Du anställs som konsult hos Consensus, men anställningen kommer med största sannolikhet övergå till permanent hos vår kund.
Vem du är
För att lyckas i rollen är du noggrann, strukturerad och har en god teknisk förståelse. Du trivs med att arbeta i flera system parallellt och har förmåga att skapa ordning i komplex information.
Du är självgående, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med olika funktioner inom en teknisk organisation. Vidare är du kvalitetsmedveten och har ett proaktivt arbetssätt.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av teknisk dokumentation inom industri/produktion
God vana av att arbeta med materiallistor (BOM) och ritningsunderlag
Erfarenhet av SharePoint eller liknande dokumenthanteringssystem
Erfarenhet av affärs- eller underhållssystem (exempelvis EAM/EAP)
Grundläggande kunskaper i VBA och/eller Python är meriterande
God systemförståelse och administrativ förmåga
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Att vara konsult på Consensus
Att vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/
Nästa steg
Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans!
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Hannes Eliasson, hannes.eliasson@consensus.nu
, alt. 076 - 112 23 86. Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande.
