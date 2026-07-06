Teknisk dokumentation
Aiab energy AB / Teknikjobb / Timrå Visa alla teknikjobb i Timrå
2026-07-06
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Vill du arbeta med samhällskritiska system där din dokumentation faktiskt gör skillnad?
Hos oss på Aiab får du en central roll i att säkerställa att våra reservkraftslösningar fungerar, inte bara i teorin, utan i verkligheten när det verkligen gäller. Vi söker nu en noggrann och pedagogisk teknisk dokumentatör som vill vara med och skapa tydlig, korrekt och användarvänlig dokumentation för våra system, från installation till drift och underhåll.
Din roll
Som teknisk dokumentatör hos oss fungerar du som länken mellan teknik och användare. Du omvandlar komplex information till strukturerat och lättillgängligt material som gör det möjligt för tekniker, driftpersonal och beslutsfattare att arbeta säkert, effektivt och korrekt.
Arbetet innefattar att ta fram och vidareutveckla teknisk dokumentation i form av manualer, installationsinstruktioner, bruksanvisningar och underhållsunderlag. Du ansvarar för att innehållet håller hög kvalitet och uppfyller relevanta standarder och krav, såsom ISO, CE och Energimyndighetens riktlinjer.
En viktig del av rollen är det nära samarbetet med verksamheten. Du samlar in och kvalitetssäkrar teknisk information tillsammans med montörer, ingenjörer, drift- och servicetekniker samt projektledare. Samtidigt strukturerar du dokumentationsflöden och säkerställer att material hanteras korrekt genom hela livscykeln – från skapande till versionshantering och publicering.
Du anpassar dokumentationen efter målgruppens behov och bidrar i projekt med ett tydligt användarperspektiv, vilket också hjälper oss att utveckla både våra arbetssätt och våra tekniska lösningar. Rollen innebär även att du, vid behov, översätter tekniskt innehåll mellan svenska och engelska och säkerställer en konsekvent terminologi.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en roll där struktur, tydlighet och kvalitet står i centrum. Du har god erfarenhet av teknisk dokumentation och en god förmåga att sätta dig in i komplexa tekniska sammanhang och göra dem begripliga.
Du är van att arbeta i dokumenthanteringssystem och känner dig trygg i att hantera dokument genom hela dess livscykel. Du har också en förståelse för relevanta standarder och arbetar systematiskt för att säkerställa att dokumentation uppfyller ställda krav.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du en person som trivs i samarbete med andra. Du är kommunikativ, lyhörd och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du behärskar både svenska och engelska mycket väl i tal och skrift, och kan växla mellan språken med god terminologisk precision.
Det är meriterande om du har erfarenhet från elkraft, industrimiljö eller arbete med reservkraftsystem.
Varför Aiab energy?
Hos oss arbetar du med lösningar som är avgörande för fungerande samhällsinfrastruktur. Du får en varierad roll med stort eget ansvar, många kontaktytor och goda möjligheter att påverka och vidareutveckla hur vi arbetar med teknisk dokumentation.
Vi är ett teknikdrivet bolag med högt fokus på kvalitet och säkerhet, där vi kombinerar lång erfarenhet med ett starkt engagemang för förbättring och utveckling.Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Vill du vara med och göra skillnad?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till maria.nordin@aiab.se
och märk din ansökan med "Teknisk dokumentation".
Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2026.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Björn Henriksson, Teknikchef, på bjorn.henriksson@aiab.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Maria Nordin, CHRO, maria.nordin@aiab.se
. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Om Aiab energy
Aiab energy AB är ett svenskt teknikföretag med över 50 års erfarenhet av att leverera skräddarsydda reservkraftslösningar för trygg och säker elförsörjning. Sedan 1970 har vi arbetat med samhällsviktiga kunder som ställer höga krav på tillgänglighet, säkerhet och kvalitet.
Våra lösningar utvecklas och tillverkas i Sverige och omfattar hela processen från idé till färdig anläggning och långsiktigt underhåll. Det ger oss en stark helhetssyn och möjlighet att ta fullt ansvar för teknik, kvalitet och leverans.
Vi är cirka 65 medarbetare med korta och snabba beslutsvägar, nära samarbete och ett tydligt förbättringsfokus. Som arbetsgivare värdesätter vi långsiktighet, engagemang och möjligheten för våra medarbetare att utvecklas och bidra till lösningar som har verklig betydelse för samhällets funktion och trygghet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: maria.nordin@aiab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk dokumentation". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aiab energy AB
(org.nr 556186-7929), http://www.aiab.se
Per Uddéns Väg 13 (visa karta
)
861 36 TIMRÅ Arbetsplats
Aiab Energy AB Jobbnummer
9993090