Teknisk chef till Arla Plast - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Chefsjobb i Motala

Prenumerera på nya jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Chefsjobb / Motala2021-04-15Välkommen till en organisation som är under utveckling och på sin fortsatta resa behöver ta del av dina kunskaper i att leda arbete kopplat till produktions- och processteknik och automatisering. Vi söker dig som är en trygg ledare och skicklig projektledare med en djup förståelse för teknik och automation. Är det du? Då kan det här vara din chans!2021-04-15Arla Plast grundades 1969 och är en av de ledande aktörerna inom extrudering av Polykarbonatskivor (PC) i Europa. Våra produkter är baserade på materialen PC, PETG, ABS eller PC/ABS. Produkterna används inom ett stort antal områden, som tex personskydd, resväskor, hockeyrinkar, poolskydd, skidliftar, maskinskydd och fordonskomponenter. Vi är ett globalt familjeägt företag med produktionsanläggningar i Borensberg (SE), Kadan (CZ) och Pelhrimov (CZ). Vi är idag 260 anställda och har en marknadsnärvaro i mer än 45 länder och vårt huvudkontor är beläget i natursköna Borensberg.I rollen som Teknisk chef ansvarar du för att leda teknikorganisationen som består av teknisk projektledare, produktionstekniker, underhållsmekaniker och industrielektriker. Organisatoriskt tillhör du produktionsledningen och rapporterar till produktionschef.För oss på Arla Plast är process och produktionsteknik en viktig del av vår verksamhet. Vi har en hög investeringsvilja med flera stora investeringar bakom oss de senaste åren och fler på gång vilka du kommer att ha stor inverkan på och delaktighet i att driva. När nya maskiner installeras i vår produktion är det du och ditt team som är ansvariga för att optimera och stabilisera processutrustningen. Förutom nyinvesteringsprojekt så består en stor del av teknikavdelningens vardag i att optimera befintlig utrustning, samt att jobba med avhjälpande- och förebyggande underhåll.I rollen som Teknisk chef ingår bland annat att:Ansvara för en säker och hållbar arbetsmiljö för dina medarbetareLeda och styra dagliga aktiviteterPersonalansvarAnsvara för kapacitetsförbättrande åtgärder gällande processteknikAnsvarig för underhållssystemet (Maintmaster)Medverka i budgetarbete för löpande underhåll, investeringsprojekt och resursbehov till teknikavdelningenMedverka vid produktionens målarbete och ansvarig att bryta ner egna avdelningen mål till handlingsplanFör att du ska trivas och vara framgångsrik i rollen tror vi att du har en utbildning på högskolenivå med inriktning teknik eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Arbetet med att utveckla och förbättra Arla Plast produktionsapparat är utvecklande och utmanande och kommer ställa dig som person och dina kompetenser på prov. Vi tror därför att du som söker tar med dig framgångsrika implementeringsprojekt inom förbättringsarbete, alternativt att du arbetat i en verksamhet med ett tydligt fokus och nu vill ta dig an utmaningen att implementera och stabilisera i en processorienterad verksamhet med en produktionsapparat som är igång dygnet runt.Vi ser att du har ett tydligt ledarskap, att du som person är tillräckligt trygg i dig själv och dina färdigheter för att kunna skapa en atmosfär som främjar utvecklingen av produktionen, där lärande, mål och tillvägagångssätt är tydliga för organisationen.Utöver ovan ser vi att du tar med dig......en djup förståelse för teknik (automation, mekanik, underhåll, m.m.)KundfokusSystemkunskap (affärssystem, Office 365, underhållssystem)Mycket goda kunskaper i engelska och svenskaSom person känner du igen dig i och andra beskriver dig som......prestigelösAnalytisk och kvalitetsmedvetenStöttande, närvarande och coachandeTydlig och kommunikativÄr trygg i dig själv och ditt ledarskap, även i en komplex miljö med hög pulsVad erbjuder vi?Här erbjuds du en roll på ett företag med framtiden framför sig. Med en mix av analog och digital teknik på plats, mer ny teknik på väg in, och en organisation som står redo för att introducera dig och ta del av din kunskap! Vi vågar lova dig en utvecklande och utmanande framtid hos oss!Självklart så har vi hos oss även de mer traditionella förmånerna i form av kollektivavtal, friskvård, personalsociala aktiviteter med mera på plats.AnsökningsförfarandeI denna rekrytering samarbetar Arla Plast med Skill. Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Rasmus Rosander, rasmus.rosander@skill. Du ansöker genom att logga in eller registrera CV och personligt brev på www.skill.se. Registrering i vår databas innebär ett enklare rekryteringsförfarande för dig och för oss. Intervjuer och urval sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum. Passa därför på att skicka in din ansökan redan idag! Välkommen med din ansökan!Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-15Skill Rekrytering & Bemanning AB5692861