Teknisk beredare - El och Kablage
NDP IT AB / Elektronikjobb / Linköping
2026-01-25
Vi söker nu en erfaren teknisk beredare inom el och kablage.
Detta är ett långsiktigt uppdrag där du blir en nyckelperson i tillverkningen av elpaneler och kablage, med fokus på teknisk beredning och framtagning av produktionsunderlag. Uppdraget erbjuder en spännande möjlighet att bidra till avancerad tillverkningsverksamhet inom försvarsindustrin.
Om uppdraget
I rollen som teknisk beredare ansvarar du för att skapa nya tekniska produktionsunderlag samt hantera ändringar från både produktion och konstruktion. Du arbetar i huvudsak i Delmia och samarbetar nära andra beredare, produktionstekniker och konstruktörer.
Uppdraget kräver ett tekniskt intresse, noggrannhet och en förmåga att arbeta strukturerat med både detaljer och helhetsperspektiv.
Din Profil
Erfarenhet av teknisk beredning, exempelvis framtagning av produktionsunderlag, monteringsanvisningar och teknisk dokumentation
Utbildning som gymnasieingenjör, konstruktör, ingenjör eller motsvarande YH-utbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Kompetens inom el, kablage eller elektronik
Erfarenhet av arbete i affärssystem, gärna IFS ERP
Erfarenhet av att arbeta med tekniska underlag i 2D eller 3D
Tidigare erfarenhet från försvarsindustrin
Övrig information
Plats: Linköping, Tannefors
Arbetsmodell: På plats i huvudsak (distansarbete i mycket begränsad omfattning)
Säkerhetskrav: Uppdraget kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser. För säkerhetsklassade befattningar kan svenskt medborgarskap krävas.
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk Beredare".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING
Saab
9703132