Teknisk administratör | Siemens Energy | Finspång
2026-01-30
Är du en noggrann och systemstark administratör som vill arbeta i en teknisk miljö med verktyg och instrument? Jefferson Wells söker nu två tekniska administratör till Siemens Energy i Finspång. I rollen som teknisk administratör får du arbeta med teknisk utrustning - perfekt för dig som vill utvecklas inom administration, teknik och system. Vill du ta nästa steg i din karriär som administratör? Då är detta uppdraget för dig.
Ort: Finspång
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 31 augusti 2026
Om jobbet som teknisk administratör:
Som teknisk administratör hos Siemens Energy, via Jefferson Wells, blir du en viktig del av teknisk-supportgruppen inom Instrument- & Verktygsservice. Du arbetar i en central funktion där du säkerställer att rätt instrument och verktygskit levereras med korrekt innehåll till utvecklingsprov, installationer och serviceuppdrag globalt.
Arbetet innebär att du skapar utrustningsstrukturer i SAP, hanterar parter i PLM2020 och uppdaterar befintliga verktygssatser när förändringar sker. Du fungerar även som administrativt stöd till verkstaden som hanterar utrustningen fysiskt. Rollen passar dig som är kvalitetsmedveten, strukturerad och trivs i en teknisk och systemintensiv miljö.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Skapa och uppdatera utrustningsstrukturer i SAP och skapa parter och hantera data i PLM2020.
* Underhålla och uppdatera verktygssatser vid förändringar,
* Ge administrativ support till verkstaden och kommunicera med interna och externa parter via Teams, telefon och e-post.
* Hantera information kopplad till utrustning såsom hydraulik, handverktyg, flödesmätare, laserutrustning, kablage och mätsonder.
Den vi söker:
Vi söker dig som har administrativ vana, är noggrann och trivs i en roll där struktur och kvalitet är centralt. Du har ett tekniskt intresse eller teknisk kompetens och känner dig trygg i att arbeta i flera system. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ, ansvarstagande och ha lätt för att samarbeta med olika funktioner.
I övrigt söker vi dig som:
Har administrativ erfarenhet
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Är systemstark och trivs med att arbeta i flera system
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för rollen är:
Erfarenhet från industri.
Kunskaper i SAP och/eller kunskaper i PLM2020.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
