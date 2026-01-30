Teknisk Administratör | Saab | Linköping
Är du en strukturerad administratör som trivs i en stödjande och rådgivande roll? Vi på Manpower söker nu en Administratör för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund Saab i Linköping. Här får du arbeta i en central funktion inom kvalitetsområdet och bidra till att säkerställa att verksamhetens ledningssystem håller hög kvalitet och följer aktuella krav. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Linköping
Start: Snarast eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: 6 månader, med mycket god möjlighet till förlängning eller anställning hos kund
Om jobbet som administratör
Som administratör hos Saab blir du en del av avdelningen Management System Support (MSS) inom Group Function Quality. Teamet består av cirka 14 medarbetare som tillsammans stöttar hela Saab i att uppdatera, underhålla och kvalitetssäkra dokumentationen i företagets ledningssystem.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med verksamheten, där du guidar, ger support och säkerställer att dokumentation följer interna och externa krav såsom kvalitetsstandarder och myndighetskrav. Rollen passar dig som är strukturerad, serviceinriktad och motiveras av att skapa ordning och kvalitet i administrativa processer.
Vanliga arbetsuppgifter:
Stötta Saabs verksamhet i arbetet med att uppdatera och underhålla dokumentation i ledningssystemet
Säkerställa att dokumentation uppfyller relevanta interna och externa formaliakrav
Ge rådgivning i dokumentations- och systemfrågor
Samverka med olika delar av organisationen och hantera många interna kontaktytor
Bidra till ordning, struktur och kvalitet inom dokumenthantering och administrativa rutiner
Den vi söker
Vi söker dig som är en noggrann, strukturerad och kommunikativ person som trivs i en serviceinriktad roll. Du är van vid att arbeta med administrativa uppgifter, har god känsla för kvalitet och tycker om att ha många kontaktytor. Du arbetar lika bra självständigt som i team och har lätt för att samarbeta och lyssna in verksamhetens behov.
För den här rollen ser vi gärna att du har:
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt MS Word
Erfarenhet av administrativt arbete
God förmåga att strukturera och prioritera
Förmåga att kommunicera tydligt och professionellt
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
En flexibel och lösningsorienterad inställning
Meriterande:
Erfarenhet av kvalitetsarbete eller att arbeta med ledningssystem
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
