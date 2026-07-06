Tekniksystemledare
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2026-07-06
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Skulle du känna dig stolt över att ha en avgörande roll när det gäller att stärka Sveriges försvar? Motiveras du av förändringsarbete? Är du den vi behöver?
FMTIS Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst).
TVK Ledsyst huvudsakliga uppgift är anskaffning, konfigurationsledning och förvaltning av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl krig som kris och fred. På TVK Ledsyst arbetar idag cirka 190 personer på sju avdelningar. Försvarsmakten och enheten är under stark tillväxt, vilket leder till att vi ställs inför nya utmaningar och uppdrag.
Inom Marktelesystem avdelningen söker vi nu en tekniksystemledare med inriktning för Försvarsmaktens gemensamma system. Du ingår i en sektion som består av 11 medarbetare och du kommer att vara placerad i Enköping. Som tekniksystemledare har du en central roll i förvaltningen av tilldelade tekniska system. Du är central aktör i den långsiktiga planeringen av systemens livscykel.
Tjänsten innebär att du skall delta i utveckling och förankring av centrala förvaltningsrutiner för Försvarsmaktens gemensamma system. I tjänsten kommer du att leda och delta i arbets- och beslutsmöten med användare, krigsorganisation, underhålls- och förvaltningspersonal samt representanter för Försvarets Materielverk (FMV), industrin samt andra totalförsvarsaktörer. I tjänsten kan ytterligare system/delsystem tillkomma.
Arbete kommer även att ske på annan ort, exempelvis vid anläggnings- och verksamhetsbesök. Delar av förvaltningsarbetet sker gemensamt inom sektionens ramar, exempelvis vid uppföljning och rapportering.
För att passa och trivas i befattningen behöver du också ha drivkraft, engagemang och förmåga att arbeta även med bristfälliga beslutsunderlag. Du bör ha förmåga att lyssna och bearbeta information samt ha god förmåga att skapa och vidmakthålla goda relationer. Du bör ha god förmåga att uttrycka dig på korrekt svenska, i såväl tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att du behöver teknisk förståelse, god administrativ förmåga samt en förmåga att överblicka systemens hela livscykel. Du bör ha god förmåga att sammanfatta och dra slutsatser ur komplexa sammanhang.
Som tekniksystemledare skall du:
Säkerställa att system och materiel som tas emot från leverantören är förvaltningsbara.
Leda mottagning av system från leverantörer till Försvarsmakten
Leda planering, genomförande, uppföljning och rapportering av systemstatus, drift och underhåll
Leda krigsplacering av materiel till krigsförbanden
Leda granskning och revision av teknisk dokumentation
Säkerställa att det finns erforderliga utbildningar för drift- och underhållsorganisationen.
Aktivt arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten
KRAVPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Akademisk examen inom teknik/it/systemvetenskap eller annat relevant område. Alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av förvaltningsarbete på system-/typnivå
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkortDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som tar ansvar och är pådrivande i dina arbetsuppgifter. Du kan arbeta strukturerat och självständigt och räds inte att fatta beslut när så krävs i syfte att leda och driva arbetet framåt. Vidare ser vi att Du är stresstålig och har förmåga att prioritera samt har god analytisk förmåga. Arbetet innebär en stor kontaktyta, vilket förutsätter att du kan samarbeta med andra och är social och prestigelös, egenskaper som krävs då arbetet kräver nära samverkan med andra organisationsenheter och myndigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
Erfarenhet av försvarsindustrin, Försvarsmakten, FMV eller annan statlig myndighet
Erfarenhet av arbete inom FM materielförsörjningsprocess
Erfarenhet av, eller stor förståelse för, komplexa systemintegrationer
Erfarenhet av IP-baserade system
Erfarenhet av förvaltning av system i stora organisationer
Erfarenhet och kunskap om IT-säkerhet och informationssäkerhet
Erfarenhet av projektledningÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping. Resor i tjänsten förekommer
Civil befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta
Tina Degerstedt
Information om rekryteringsprocessen
Personaladministratör Mia Penttinen
Fackliga företrädare
Saco-S – Agnetha Landquist
SEKO – Matz Felix
OFR/S – Martin Sparr
OFR/O – Heikki Videll
Samtliga nås via växeln 010-825 10 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9993994